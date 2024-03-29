Менее 500 тысяч: Сырский оценил потребности в мобилизации — Finance.ua

Менее 500 тысяч: Сырский оценил потребности в мобилизации Сегодня 10:45 — Казна и Политика

Менее 500 тысяч: Сырский оценил потребности в мобилизации

Благодаря перераспределению нагрузки между отдельными частями и подразделениями, проведению обзора возможностей ВСУ, удалось существенно уменьшить потребности в мобилизации резервистов.

Об этом в интервью Укринформу сказал главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Александр Сырский.

«За счет пересмотра наших внутренних ресурсов и уточнения боевого состава Вооруженных сил эта цифра (500 тыс. резервистов. — Ред.) была существенно уменьшена. Мы ожидаем, что у нас будет достаточно людей, способных защищать Родину. Речь идет не только о мобилизованных, но и о добровольцах… В настоящее время мы пересматриваем численность и количество отдельных частей, не участвующих в боевых действиях на основании аудита их деятельности. Это позволило нам высвободить тысячи военнослужащих и направить их в боевые части», — сказал Сырский.

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При этом он отметил, что в таком уточнении функций частей и их личного состава следует воздерживаться от крайностей, поскольку в любых армиях мира есть части, которые не участвуют в боевых действиях, но обеспечивают боевые подразделения.

«Это не менее важная часть работы. Та война, которую мы вынуждены вести против российских захватчиков, — это война на истощение, война логистики. Значение эффективности тыловых подразделений нельзя недооценивать. Речь идет о системе обеспечения войск продовольствием и боеприпасами, о ремонтных подразделениях, о медицинских учреждениях и многом другом. Эти люди вносят свой вклад в эффективность боевых действий», — добавил Сырский.

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В то же время он отметил, что для ротации пополнение рядов Сил обороны необходимо, поскольку многие воинские части и подразделения нуждаются в восстановлении и отдыхе.

«Надо исходить из того, что люди — не работы. Они истощаются физически и психологически, особенно в условиях боевых действий. Например, пришедшие в ТЦК в феврале 2022 года — эти люди нуждаются в отдыхе и лечении. Достаточно вспомнить, что боевая 110 бригада была задействована на Авдеевском направлении с начала полномасштабного вторжения. Им нужно восстановиться и отдохнуть, и это объективная необходимость. И таких частей немало», — отметил украинский военачальник.

По его словам, ротация воинских частей на линии фронта уже началась.

«Для обеспечения этого процесса нам нужны люди. Именно поэтому хотел бы, чтобы каждый мужчина призывного возраста в Украине отдавал себе отчет: от его воли и действий зависит, чтобы Украина выстояла», — добавил главнокомандующий ВСУ.

Он отметил, что процесс пополнения войск не ограничивается только деятельностью ТЦК. Он охватывает целый комплекс вопросов, включая обучение людей, их надлежащую экипировку и обеспечение. Такие усилия также охватывают меры по социальной защите военнослужащих и членов их семей. Государство должно заботиться о том, как складывается жизнь военнослужащего после увольнения или демобилизации, отметил Сырский.

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«Украинцы продолжают идти защищать свою страну, в том числе возвращаясь из-за границы. У нас много добровольцев, и это не преувеличение. Я не утверждаю, что проблем нет, но подчеркиваю, что мы делаем все для того, чтобы их решить», — подчеркнул он.

Сырский также отметил, что приходящие в армию по мобилизации граждане не попадают сразу на фронт, лишь в отдельных случаях, когда, например, у человека уже есть боевой опыт. Подавляющее большинство мобилизованных прибывают в учебные воинские части и центры. По состоянию на февраль этого года уровень охвата таких людей военным обучением составил 84 процента от общего количества мобилизованных. Только после завершения такого обучения они могут направляться на восстановление боеспособности воинских частей, подчеркнул главком.

Укрінформ По материалам:

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