Обязательно ли создавать кабинет военнообязанного: разъяснение Минобороны — Finance.ua

Обязательно ли создавать кабинет военнообязанного: разъяснение Минобороны Сегодня 05:43

Обязательно ли создавать кабинет военнообязанного: разъяснение Минобороны

Регистрация в электронном кабинете военнообязанного не будет обязательной. Граждане Украины сами будут принимать решение о пользовании данным сервисом.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире «Радио Свобода».

«Регистрироваться в кабинете военнообязанного человек может по желанию, то есть это не будет какой-то принудительной мерой, каким-то образом наказуемым», — пояснил он.

Лазуткин отметил, что это очень удобный сервис, который позволит гражданам не обращаться лично в территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

«Это сервис, который должен стать удобным. Не нужно будет идти в ТЦК и СП. Потому что есть люди, которые не любят появляться в государственных учреждениях, а таким образом они смогут дополнить информацию о себе. Они могут туда загрузить документы, которые свидетельствуют о том, что у них изменилось семейное положение, что у них уже трое или более детей, или сменили место жительства, получили какое-то образование. Это все удобно», — подчеркнул спикер Минобороны.

Какие проблемы решит внедрение е-кабинета

Электронный кабинет планируется запустить уже летом. Его создадут на каждого военнообязанного, независимо от того, будет ли он или она им пользоваться. На первом этапе запуска е-кабинета у призывников будет возможность актуализировать свои данные. После этого ТЦК и СП будут использовать эти данные в своей повседневной работе.

Цель сервиса состоит в том, чтобы устранить очереди из ТЦК и СП и необходимость подачи документов для уточнения данных. Кроме того, кабинет должен помочь избежать коррупционных и бюрократических процессов, улучшить взаимодействие различных государственных органов в процессе предоставления статуса участника боевых действий и упростить получение социальных услуг типа получения компенсаций или продления отсрочки от службы.

Напомним, 2 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон, который запустит электронный кабинет военнообязанного.

TrueUA По материалам:

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