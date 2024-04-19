Реестр военнообязанных: депутаты предлагают вернуть почти все пункты, касающиеся персональных данных — Finance.ua

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Реестр военнообязанных: депутаты предлагают вернуть почти все пункты, касающиеся персональных данных

Казна и Политика
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Реестр военнообязанных: депутаты предлагают вернуть почти все пункты, касающиеся персональных данных
Реестр военнообязанных: депутаты предлагают вернуть почти все пункты, касающиеся персональных данных
Комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки рассмотрел законопроекты о Реестре военнообязанных № 11 143. Документ предлагает вернуть почти все пункты, касающиеся персональных данных, которые удалось исключить в другом законопроекте.
Член комитета Ирина Фриз рассказала о деталях документов.
По ее словам, Комитет рекомендовал его к первому чтению парламента.
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Документ предлагает вернуть почти все пункты, касающиеся персональных данных, которые удалось исключить в законопроекте (10 062) о реестре военнообязанных, резервистов и призывников в ходе его рассмотрения в парламенте.
Что именно авторы предлагают вернуть:
  • сведения о привлечении к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьями 210, 210- Кодекса Украины об административных правонарушениях;
  • уже не с согласия, а в обязательном порядке — сведения о членах семьи призывника, военнообязанного, резервиста (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, серия и номер паспорта, дата его выдачи, РНУКНП) при зачислении призывника, военнообязанного, резервиста на военную службу;
  • сведения о принудительном исполнении решения в отношении лица-должника (реквизиты и сведения исполнительного документа);
  • сведения о подозрении в совершении уголовного преступления;
  • сведения о родителях призывника, военнообязанного, резервиста, опекунов, усыновителей, попечителей, а также детей (ФИО);
  • сведения о дате выезда за пределы Украины и дате возвращения;
  • сведения об опыте работы по специальности.
«Другая ошибочная норма этого законопроекта — о снятии запрета на обработку информации, составляющей государственную тайну, и единых реестров с использованием облачных ресурсов за рубежом», — отметила Фриз.
Напомним, 16 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации. В новой версии документа правительственные чиновники предложили депутатам лишить права на отсрочку должников «по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца».
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Также президент Украины Владимир Зеленский 2 апреля подписал два закона, касающиеся мобилизации. Законопроект № 10 062 — о цифровизации армии и № 9281 — об уменьшении предельного возраста пребывания призывников на воинском учете.
Министерство обороны планирует запустить электронный кабинет военнообязанного летом 2024 года. Каждый военнообязанный сможет закинуть запрос через электронный кабинет в другие реестры и таким образом пополнить или актуализировать свои данные в «Оберег».
В Верховной Раде Украины прогнозируют, что Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) смогут получить данные о мужчинах от 17−60 лет, которые указываются в различных государственных реестрах, уже через несколько месяцев.

Экономическое бронирование от мобилизации. Рассматриваемые варианты 🔍

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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