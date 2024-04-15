Какова цель создания системы «Оберег»: Вениславский назвал ее преимущества — Finance.ua

Какова цель создания системы «Оберег»: Вениславский назвал ее преимущества
Цифровизация — один из важнейших аспектов реформирования украинского законодательства. В частности, и в вопросах мобилизации и военнообязанных.
Чтобы упростить процессы, в Украине запускают систему «Оберег», о которой и раньше говорилось. Детали рассказал член комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский в комментарии 24 Каналу.
«Сегодня цифровизация максимально проникла во все сферы нашей жизни, и мы должны максимально ее использовать для того, чтобы экономить и время, и человеческие усилия для актуализации, понимания реальной картины», — отметил чиновник.
По словам Вениславского, к 2022 году система воинского учета была существенно разрушена, поскольку в бумажном варианте информация не актуализировалась и не обновлялась в соответствующем объеме.
Более того, частично эта информация была уничтожена, а в цифровой формат до этого не переведена. Поэтому был принят соответствующий закон, касающийся военнообязанных более системной интеграции между различными базами данных.
«Это для того, чтобы система „Оберег“, распорядителем которой является Министерство обороны, получала и из Государственной миграционной службы, и из налоговой, и из Министерства внутренних дел информацию, которая будет автоматически актуализироваться и формировать так называемый образ каждого военнообязанного», — сказал Вениславский.
Он добавил, что все военнообязанные лица должны актуализировать свои данные.
«Эта система уже работает, но не в полном объеме. Впрочем, в короткой перспективе у нас заработает обмен данными между разными ведомствами. И это существенно облегчит и для человека, и для государства функцию мобилизационных мер», — добавил чиновник.
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