Какова цель создания системы «Оберег»: Вениславский назвал ее преимущества — Finance.ua

Какова цель создания системы «Оберег»: Вениславский назвал ее преимущества Сегодня 06:07

Цифровизация — один из важнейших аспектов реформирования украинского законодательства. В частности, и в вопросах мобилизации и военнообязанных.

Чтобы упростить процессы, в Украине запускают систему «Оберег», о которой и раньше говорилось. Детали рассказал член комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский в комментарии 24 Каналу.

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«Сегодня цифровизация максимально проникла во все сферы нашей жизни, и мы должны максимально ее использовать для того, чтобы экономить и время, и человеческие усилия для актуализации, понимания реальной картины», — отметил чиновник.

По словам Вениславского, к 2022 году система воинского учета была существенно разрушена, поскольку в бумажном варианте информация не актуализировалась и не обновлялась в соответствующем объеме.

Более того, частично эта информация была уничтожена, а в цифровой формат до этого не переведена. Поэтому был принят соответствующий закон, касающийся военнообязанных более системной интеграции между различными базами данных.

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«Это для того, чтобы система „Оберег“, распорядителем которой является Министерство обороны, получала и из Государственной миграционной службы, и из налоговой, и из Министерства внутренних дел информацию, которая будет автоматически актуализироваться и формировать так называемый образ каждого военнообязанного», — сказал Вениславский.

Он добавил, что все военнообязанные лица должны актуализировать свои данные.

«Эта система уже работает, но не в полном объеме. Впрочем, в короткой перспективе у нас заработает обмен данными между разными ведомствами. И это существенно облегчит и для человека, и для государства функцию мобилизационных мер», — добавил чиновник.

Телеканал 24 По материалам:

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