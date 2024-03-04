Реестр военнообязанных уже подсоединили к крупнейшим базам данных — Минобороны — Finance.ua
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Реестр военнообязанных уже подсоединили к крупнейшим базам данных — Минобороны

Казна и Политика
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Реестр военнообязанных уже подсоединили к крупнейшим базам данных — Минобороны
Реестр военнообязанных уже подсоединили к крупнейшим базам данных — Минобороны
Единый реестр военнообязанных и призывников «Оберіг» уже подключен к двум крупнейшим государственным базам данных — реестрам Государственной миграционной службы и Государственной пограничной службы.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона.
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По ее словам, обмены информацией уже возымели «очень положительные последствия».
«Можно констатировать, что «Оберіг» уже работает с крупнейшими реестрами, которые были запланированы. Сейчас идет процесс обеспечения работников ТЦК дополнительным оборудованием, чтобы повысить эффективность работы с «Оберегом», — сказала Черногоренко.
Чиновница также сообщила, что параллельно ведется работа над запуском Кабинета военнообязанного, который станет доступным после принятия законопроекта о мобилизации.
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Напомним, 16 января Верховная Рада приняла закон о создании в Украине единого электронного реестра военнообязанных.
Принятие законодательного акта «О внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании порядка обработки и использования данных в государственных реестрах для воинского учета и обретения статуса ветерана войны во время действия военного положения» (№ 10 062) поддержали 249 депутатов.
По материалам:
Слово і Діло
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