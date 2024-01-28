Электронный реестр призывников: нардеп рассказал, будут ли ТЦК блокировать счета за неявку — Finance.ua

Электронный реестр призывников: нардеп рассказал, будут ли ТЦК блокировать счета за неявку Сегодня 18:08 — Финтех и Карты

Электронный реестр призывников: нардеп рассказал, будут ли ТЦК блокировать счета за неявку

В законопроекте о едином реестре военнообязанных нет нормы о блокировании счетов и запрете на пользование имуществом в случае неявки в ТЦК.

Об этом в эфире «Эспрессо» сообщил народный депутат Михаил Цымбалюк.

«Хотелось бы объяснить относительно единого электронного кабинета военнообязанных. Верховная Рада уже приняла законопроект об электронном реестре… Он будет действовать. Впрочем, в версии, которую мы ожидаем, не будет права руководителю ТЦК обращаться к варианту блокирования счетов и запрета на пользование имуществом в случае неявки… в военкомат», — сообщил он.

Также нардеп рассказал о других деталях законопроекта о едином реестре военнообязанных, который он считает важным.

«Мы ожидаем, что он станет законом. На самом деле речь идет о реестре всех военнообязанных. В базу данных будет вноситься вся информация о гражданине. То есть после принятия президентом этого законопроекта ТЦК будет иметь право, в частности Минобороны как владелец этого реестра, будет направлять в электронный кабинет уведомление о необходимости явиться в ТЦК», — добавил парламентарий.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла закон, предусматривающий автоматическое предоставление статуса участника боевых действий и усовершенствование реестра военнообязанных.

Документ — часть закона, регулирующего, как будет проходить мобилизация в 2024 году. В реестр будет входить определенная информация.

УНІАН По материалам:

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