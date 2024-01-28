Электронный реестр призывников: нардеп рассказал, будут ли ТЦК блокировать счета за неявку — Finance.ua

Электронный реестр призывников: нардеп рассказал, будут ли ТЦК блокировать счета за неявку
В законопроекте о едином реестре военнообязанных нет нормы о блокировании счетов и запрете на пользование имуществом в случае неявки в ТЦК.
Об этом в эфире «Эспрессо» сообщил народный депутат Михаил Цымбалюк.
«Хотелось бы объяснить относительно единого электронного кабинета военнообязанных. Верховная Рада уже приняла законопроект об электронном реестре… Он будет действовать. Впрочем, в версии, которую мы ожидаем, не будет права руководителю ТЦК обращаться к варианту блокирования счетов и запрета на пользование имуществом в случае неявки… в военкомат», — сообщил он.
Также нардеп рассказал о других деталях законопроекта о едином реестре военнообязанных, который он считает важным.
«Мы ожидаем, что он станет законом. На самом деле речь идет о реестре всех военнообязанных. В базу данных будет вноситься вся информация о гражданине. То есть после принятия президентом этого законопроекта ТЦК будет иметь право, в частности Минобороны как владелец этого реестра, будет направлять в электронный кабинет уведомление о необходимости явиться в ТЦК», — добавил парламентарий.
Напомним, Верховная Рада Украины приняла закон, предусматривающий автоматическое предоставление статуса участника боевых действий и усовершенствование реестра военнообязанных.
Документ — часть закона, регулирующего, как будет проходить мобилизация в 2024 году. В реестр будет входить определенная информация.
Рекрутинг в ВСУ: какие деньги и условия предлагают 🔍
Поделиться новостью