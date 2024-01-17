Умеров сказал, как запуск э-реестра военнообязанных поможет армии — Finance.ua

Умеров сказал, как запуск э-реестра военнообязанных поможет армии Сегодня 11:14 — Казна и Политика

Умеров сказал, как запуск э-реестра военнообязанных поможет армии

Принятый во втором чтении законопроект № 10 062 позволит армии ускорить процессы обмена информацией.

Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров, передает пресс-служба оборонного ведомства.

«Верховная Рада Украины сделала важный шаг для цифровизации украинских сил обороны. Я благодарен каждому из 249 депутатов, проголосовавших за. Отдельно благодарю Давида Арахамию и Александра Корниенко, которые активно работали в сессионном зале и комитетах над тем, чтобы закон был принят», — отметил министр.

Отмечается, что закон будет введен в установленные сроки. Благодаря ему удастся ускорить сбор, обработку и использование военных данных.

«Услуги и процессы для военнослужащих наконец-то полностью перейдут в удобный цифровой формат, который будет урегулирован законом», — подчеркнул Умеров.

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Напомним, 16 января Верховная Рада приняла закон о создании в Украине единого электронного реестра военнообязанных.

Принятие законодательного акта «О внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании порядка обработки и использования данных в государственных реестрах для военного учета и обретения статуса ветерана войны во время действия военного положения» (№ 10 062) поддержали 249 депутатов.

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Укрінформ По материалам:

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