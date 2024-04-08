В Раде рассказали, когда ТЦК смогут получить данные реестров о военнообязанных — Finance.ua

В Раде рассказали, когда ТЦК смогут получить данные реестров о военнообязанных
В Верховной Раде Украины прогнозируют, что Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) смогут получить данные о мужчинах от 17−60 лет, которые указываются в различных государственных реестрах, уже через несколько месяцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя председателя Комитета парламента по антикоррупционной политике Елены Мошенец в эфире телемарафона.
Она выразила надежду, что в течение нескольких месяцев «этот процесс станет эффективным».
«Ведь мы делаем информационной, электронной нашу воинскую часть. Мы делаем все для того, чтобы все эти процессы упростить для нашего военного руководства», — сказала Мошенец.
Также заместитель председателя парламентского Комитета отметила, что законодательная база уже создана и вопросы остаются только «к конкретным исполнителям».
Напомним, в 2023 году в Украине запустили электронный Реестр военнообязанных «Оберег». Доступ к нему имеют Минобороны, Генеральный штаб, территориальные центры комплектования (ТЦК), другие структуры, а сами военнообязанные могут проверить свои данные, для чего нужно обратиться в ТЦК.
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Реестр содержит информацию обо всех призывниках, военнообязанных и резервистах в возрасте от 18 до 60 лет.
В него вносят следующие данные:
- ФИО, дата и место рождения, пол, гражданство;
- место жительства и пребывания;
- семейное положение (наличие детей);
- образование, профессия, место работы;
- состояние здоровья;
- военно-учетная специальность.
Также в реестр заносят сведения о родителях, реквизиты внутреннего и загранпаспорта, ИНН, оцифрованный образ лица, данные о выезде за границу, судимости
и т. д.
Президент Украины Владимир Зеленский 2 апреля подписал два закона, касающиеся мобилизации. Законопроект № 10 062 — о цифровизации армии, и № 9281 — об уменьшении предельного возраста пребывания призывников на военном учете.
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