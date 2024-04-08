В Раде рассказали, когда ТЦК смогут получить данные реестров о военнообязанных — Finance.ua

В Раде рассказали, когда ТЦК смогут получить данные реестров о военнообязанных Сегодня 10:33 — Казна и Политика

В Раде рассказали, когда ТЦК смогут получить данные реестров о военнообязанных

В Верховной Раде Украины прогнозируют, что Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) смогут получить данные о мужчинах от 17−60 лет, которые указываются в различных государственных реестрах, уже через несколько месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя председателя Комитета парламента по антикоррупционной политике Елены Мошенец в эфире телемарафона.

Она выразила надежду, что в течение нескольких месяцев «этот процесс станет эффективным».

«Ведь мы делаем информационной, электронной нашу воинскую часть. Мы делаем все для того, чтобы все эти процессы упростить для нашего военного руководства», — сказала Мошенец.

Также заместитель председателя парламентского Комитета отметила, что законодательная база уже создана и вопросы остаются только «к конкретным исполнителям».

Напомним, в 2023 году в Украине запустили электронный Реестр военнообязанных «Оберег». Доступ к нему имеют Минобороны, Генеральный штаб, территориальные центры комплектования (ТЦК), другие структуры, а сами военнообязанные могут проверить свои данные, для чего нужно обратиться в ТЦК.

Реестр содержит информацию обо всех призывниках, военнообязанных и резервистах в возрасте от 18 до 60 лет.

В него вносят следующие данные:

ФИО, дата и место рождения, пол, гражданство;

место жительства и пребывания;

семейное положение (наличие детей);

образование, профессия, место работы;

состояние здоровья;

военно-учетная специальность.

Также в реестр заносят сведения о родителях, реквизиты внутреннего и загранпаспорта, ИНН, оцифрованный образ лица, данные о выезде за границу, судимости и т. д.

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Президент Украины Владимир Зеленский 2 апреля подписал два закона, касающиеся мобилизации. Законопроект № 10 062 — о цифровизации армии, и № 9281 — об уменьшении предельного возраста пребывания призывников на военном учете.

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