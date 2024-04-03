Снижение призывного возраста до 25 лет поможет ВСУ, но западная военная помощь будет решающей — ISW — Finance.ua
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Снижение призывного возраста до 25 лет поможет ВСУ, но западная военная помощь будет решающей — ISW

Казна и Политика
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Снижение призывного возраста до 25 лет поможет ВСУ, но западная военная помощь будет решающей — ISW
Снижение призывного возраста до 25 лет поможет ВСУ, но западная военная помощь будет решающей — ISW
Снижение мобилизационного возраста с 27 до 25 лет поддержит способность украинских военных восстанавливать существующие подразделения. Однако западная военная помощь является решающим фактором для возможности украинского войска усилить свою боевую мощь.
Об этом говорится в очередном отчете американского Института изучения войны (ISW), пишет УНН.
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ISW в своем отчете отмечает, что снижение мобилизационного возраста — одна из многих мер, которые Украина рассматривает в рамках усилий по созданию устойчивого военного кадрового аппарата.
По мнению аналитиков, снижение мобилизационного возраста с 27 до 25 лет поддержит способность украинских военных восстанавливать и реконструировать существующие подразделения и создавать новые. Однако Украине необходимо будет оснастить оружием всех вновь прибывших мобилизованных военнослужащих, а длительные дебаты США по военной помощи Киеву и задержки в предоставлении западной помощи могут повлиять на скорость, с которой Украина сможет восстановить ослабленные и сформировать новые подразделения.
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«По оценкам ISW, материальные средства, предоставленные Западом, по-прежнему являются самым решающим фактором для возможности украинских военных восстановить и усилить свою боевую мощь», — говорится в отчете.
Напомним, 2 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о снижении мобилизационного возраста военнослужащих с 27 до 25 лет. Верховная Рада приняла закон в мае 2023 г., а в силу он вступает 3 апреля 2024 года.
По материалам:
УНН
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