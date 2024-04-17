Как происходит исключение из воинского учета в Украине в 2024 году — Finance.ua

Как происходит исключение из воинского учета в Украине в 2024 году Сегодня 16:45 — Казна и Политика

Как происходит исключение из воинского учета в Украине в 2024 году

Президент Владимир Зеленский во вторник, 16 апреля, подписал законопроект о мобилизации. Согласно ему, были внесены некоторые изменения, касающиеся исключения мужчин из воинского учета в Украине.

Так, исключению из воинского учета подлежат граждане Украины, которые:

умерли или признаны в установленном законом порядке без вести пропавшими или объявлены умершими;

прекратили гражданство Украины;

признаны непригодными к военной службе;

достигли предельного возраста пребывания в запасе.

В изменениях говорится, что у гражданина, исключенного из воинского учета из-за негодности или достижения предельного возраста, военно-учетный документ не изымается. Вместо него вносятся данные об исключении.

Поэтому эти лица тоже должны носить с собой до 60 лет военно-учетный документ и предъявлять его по требованию ТЦК или полиции.

Напомним, 12 апреля на заседании Кабинета Министров было поддержано предложение Министерства обороны Украины об обновлении размера денежных выплат военнослужащим и полицейским. Общая сумма выплат будет теперь состоять из базовой суммы в 100 тыс. гривен и дополнительного вознаграждения в 70 тыс. гривен, суммарно — 170 тыс. гривен.

В Украине один мобилизованный гражданин в год обходится государственному бюджету минимум в 1,3 миллиона гривен. Из этих денег 40% идет на оплату труда и выплаты военнослужащим.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.