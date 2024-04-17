Как происходит исключение из воинского учета в Украине в 2024 году — Finance.ua

Как происходит исключение из воинского учета в Украине в 2024 году
Президент Владимир Зеленский во вторник, 16 апреля, подписал законопроект о мобилизации. Согласно ему, были внесены некоторые изменения, касающиеся исключения мужчин из воинского учета в Украине.
Об этом пишет Судебно-юридическая газета.
Так, исключению из воинского учета подлежат граждане Украины, которые:
- умерли или признаны в установленном законом порядке без вести пропавшими или объявлены умершими;
- прекратили гражданство Украины;
- признаны непригодными к военной службе;
- достигли предельного возраста пребывания в запасе.
В изменениях говорится, что у гражданина, исключенного из воинского учета из-за негодности или достижения предельного возраста, военно-учетный документ не изымается. Вместо него вносятся данные об исключении.
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Поэтому эти лица тоже должны носить с собой до 60 лет военно-учетный документ и предъявлять его по требованию ТЦК или полиции.
Напомним, 12 апреля на заседании Кабинета Министров было поддержано предложение Министерства обороны Украины об обновлении размера денежных выплат военнослужащим и полицейским. Общая сумма выплат будет теперь состоять из базовой суммы в 100 тыс. гривен и дополнительного вознаграждения в 70 тыс. гривен, суммарно — 170 тыс. гривен.
В Украине один мобилизованный гражданин в год обходится государственному бюджету минимум в 1,3 миллиона гривен. Из этих денег 40% идет на оплату труда и выплаты военнослужащим.
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