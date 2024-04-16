Будут ли мобилизовать авто, зарегистрированные на женщин или несовершеннолетних: ответ юриста — Finance.ua

Будут ли мобилизовать авто, зарегистрированные на женщин или несовершеннолетних: ответ юриста Сегодня 17:32 — Технологии&Авто

Будут ли мобилизовать авто, зарегистрированные на женщин или несовершеннолетних: ответ юриста

На днях Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект о мобилизации. Он предусматривает мобилизацию транспорта, в том числе и водного, у граждан, организаций и предприятий на нужды ВСУ.

Изымать автотранспорт будут у тех граждан, в собственности которых более 1 авто. Логично, что мужчины могут сразу броситься переписывать свои автомобили на жен и даже детей. Юрист Андрей Вовк в эфире программы «Что дальше?» рассказал, предусматривает ли новый закон мобилизацию автомобилей, которые находятся в собственности женщин и несовершеннолетних.

Изъятие авто у женщин и детей: юрист рассказал детали нового закона

По словам Андрея Вовка, изъять ТС для нужд армии могут не только у владельцев, являющихся мужчинами, но и у любого гражданина, например, у женщины или несовершеннолетнего.

Согласно Конституции, каждый гражданин Украины обязан защищать свою страну. И не важно, какой у него пол.

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То есть, если женщина является владелицей более одного транспортного средства, которые понадобятся в ВСУ, их могут мобилизовать. По словам адвоката, данная норма касается и детей. Если на несовершеннолетнего записано какое-то количество автомобилей, превышающее 1, их также могут забрать в пользу армии.

Как говорит Вовк, считается, что если у человека много имущества, то одним или несколькими из перечня автомобилей в его собственности можно поделиться. Права на передвижение это не нарушает.

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