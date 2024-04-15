Какие автомобили могут изъять для ВСУ согласно новому закону о мобилизации — Finance.ua

Какие автомобили могут изъять для ВСУ согласно новому закону о мобилизации Сегодня 16:17 — Личные финансы

Какие автомобили могут изъять для ВСУ согласно новому закону о мобилизации

В прошлый четверг Верховная Рада приняла в целом законопроект № 10 449 о мобилизации, который вступит в силу после подписания его Президентом.

Принятый закон, в частности, предусматривает изъятие автомобилей для нужд ВСУ. Но речь идет исключительно о специфических транспортных средствах.

Противоречит ли процедура изъятия авто Конституции Украины?

Как пояснил представитель Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский по запросу Oboz.ua: «Конституция Украины допускает ограничение прав свобод человека и гражданина. В том числе, акцентирую ваше внимание, в вопросах владения и пользования, распоряжения своей собственностью государство может ограничить это право в условиях военного положения. Это правило, по большому счету, существует в нынешнем законе о мобилизации, который предусматривает возможность мобилизации транспортных средств предприятий, организаций и граждан».

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Речь идет или о временном изъятии, или безвозвратном изъятии, но с компенсацией стоимости этих транспортных средств.

Когда не могут изъять авто?

Если транспортное средство является единственным источником обеспечения существования человека, оно не может быть изъято.

«Но если есть больше транспортных средств, чем одно, если они могут быть потенциально приспособлены к выполнению задач сектора безопасности и обороны, то они могут быть изъяты», — пояснил Вениславский.

Изъятие касается специфических транспортных средств

«То есть легковой автомобиль, обычный, точно не нужен для Вооруженных Сил. Речь идет о грузовых автомобилях, для перевозки боеприпасов, личного состава, специальной технике, которая может обеспечивать или осуществлять инженерные обеспечения Вооруженных сил. И о внедорожниках, которые тоже могут помогать при выполнении тех или иных задач в условиях бездорожья. Легковых транспортных средств точно в таких потребностях нет. Поэтому никто не будет изымать обычные легковые автомобили, имеющиеся у граждан», — успокоил депутат.

По мнению Вениславского, «90% граждан точно не стоит беспокоиться по поводу этих норм».

Напомним, в Украине один мобилизованный гражданин в год обходится государственному бюджету минимум в 1,3 миллиона гривен. Из этих денег 40% идут на оплату труда и выплаты военнослужащим.

Спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил , что желающие вступить в Вооруженные силы Украины получат определенные льготы на покупку машины и квартиры.

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