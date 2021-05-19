В МИУ разъяснили, как будет действовать запрет на авиасообщение с Беларусью

В Министерстве инфраструктуры Украины рассказали, как будет действовать запрет, который вводится правительством Украины с 00 час. 00 мин. 26 мая 2021 года на авиасообщение с Республикой Беларусь.
Отмечается, что запрет на авиасообщение вводится в соответствии с частью 1 статьи 49 Закона Украины «О Кабинете министров Украины» и части 4 статьи 10 Воздушного кодекса Украины.
В частности, запрет устанавливается на осуществление любых видов полетов между пунктами назначения, расположенными на территории Украины и Республики Беларусь украинским и белорусским эксплуатантами. А также на выполнение любых видов полетов украинскими эксплуатантами в воздушном пространстве Республики Беларусь.
Исполнение протокольного поручения возлагается на Мининфраструктуры, Государственную авиационную службу Украины, ГП «Украэрорух».
Также сообщается, что Госавиаслужба и Министерство иностранных дел Украины должны в установленном порядке обеспечить соответствующие меры и информирование о указанном запрете соответствующих органов Республики Беларусь.
«События в Беларуси стали международным прецедентом. Нашим приоритетом является безопасность пассажиров и авиации. Первоочередная задача — оперативная организация всех мероприятий в строгом соответствии с международным и национальным законодательством. Украина готова со своей стороны оказать максимальную поддержку государствам и частным компаниям в процессе перестройки маршрутов через наше воздушное пространство», — заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
В Мининфраструктуры подчеркнули, что 24 мая лидеры ЕС призвали европейских авиаперевозчиков избегать полетов над Беларусью, а также «как можно быстрее» ввести дополнительные санкции против Беларуси. Решение пока не вступило в силу, оно еще должно быть согласовано и утверждено в
Также в МИУ отметили, что предпосылкой к запрету авиасообщения с Беларусью стали события вокруг пассажирского самолета компании Ryanair, который 23 мая совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска. За время пребывания самолета в аэропорту Минска был задержан белорусский оппозиционер Роман Протасевич.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
КГГА: Киев начинает программу по снижению скорости на дорогах до 30 км/чВчера, 14:31 - 2241 24
В Киеве запустили прокат электросамокатов Bikenow (фото)Вчера, 13:30 - 1518 15
В киевском метро заявили о неизбежности подорожания проездаВчера, 15:00 - 1431 9
С 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью3 ч. назад - 468 5
Треть украинцев пенсионного возраста в 2045 году не смогут получать пенсии — прогноз Всемирного банка5 ч. назад - 2690 4
Перечень категорий, кому субсидию не переназначат автоматическиВчера, 16:00 - 28717
Треть украинцев пенсионного возраста в 2045 году не смогут получать пенсии — прогноз Всемирного банка5 ч. назад - 2690 4
КГГА: Киев начинает программу по снижению скорости на дорогах до 30 км/чВчера, 14:31 - 2241 24
Прогноз курса доллара от украинских банкиров: сколько будет стоить гривна летомВчера, 21:24 - 2150
Илон Маск снова передумал. Твит миллиардера взбодрил биткоин и Ethereum2 ч. назад - 1925 1
Porsche заявил об успешной разработке «чистого бензина»Вчера, 10:10 - 813 8
Маск заговорил о полетах за пределы Солнечной системы: что для этого нужноПозавчера, 10:35 - 841 2
В Канаде прошла первую фазу испытаний COVID-вакцина растительного происхождения19.05.2021, 11:36 - 616
Искусственный интеллект научился готовить идеальный стейк15.05.2021, 01:40 - 655
Украинская армия приняла на вооружение новый разведывательный дрон13.05.2021, 16:50 - 924