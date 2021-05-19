0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 160 0

В МИУ разъяснили, как будет действовать запрет на авиасообщение с Беларусью

В МИУ разъяснили, как будет действовать запрет на авиасообщение с Беларусью

В Министерстве инфраструктуры Украины рассказали, как будет действовать запрет, который вводится правительством Украины с 00 час. 00 мин. 26 мая 2021 года на авиасообщение с Республикой Беларусь.

Отмечается, что запрет на авиасообщение вводится в соответствии с частью 1 статьи 49 Закона Украины «О Кабинете министров Украины» и части 4 статьи 10 Воздушного кодекса Украины.

В частности, запрет устанавливается на осуществление любых видов полетов между пунктами назначения, расположенными на территории Украины и Республики Беларусь украинским и белорусским эксплуатантами. А также на выполнение любых видов полетов украинскими эксплуатантами в воздушном пространстве Республики Беларусь.

Исполнение протокольного поручения возлагается на Мининфраструктуры, Государственную авиационную службу Украины, ГП «Украэрорух».

Также сообщается, что Госавиаслужба и Министерство иностранных дел Украины должны в установленном порядке обеспечить соответствующие меры и информирование о указанном запрете соответствующих органов Республики Беларусь.

«События в Беларуси стали международным прецедентом. Нашим приоритетом является безопасность пассажиров и авиации. Первоочередная задача — оперативная организация всех мероприятий в строгом соответствии с международным и национальным законодательством. Украина готова со своей стороны оказать максимальную поддержку государствам и частным компаниям в процессе перестройки маршрутов через наше воздушное пространство», — заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

В Мининфраструктуры подчеркнули, что 24 мая лидеры ЕС призвали европейских авиаперевозчиков избегать полетов над Беларусью, а также «как можно быстрее» ввести дополнительные санкции против Беларуси. Решение пока не вступило в силу, оно еще должно быть согласовано и утверждено в Совете Е С на уровне министров.

Также в МИУ отметили, что предпосылкой к запрету авиасообщения с Беларусью стали события вокруг пассажирского самолета компании Ryanair, который 23 мая совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска. За время пребывания самолета в аэропорту Минска был задержан белорусский оппозиционер Роман Протасевич.

Справка Finance.ua:

  • 25 мая премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что с 00:00 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью.
  • 23 мая в аэропорту «Минск» экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его девушку, которые были на борту.
По материалам Центр транспортных стратегий
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Мининфраструктуры
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.