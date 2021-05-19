В МИУ разъяснили, как будет действовать запрет на авиасообщение с Беларусью

В Министерстве инфраструктуры Украины рассказали, как будет действовать запрет, который вводится правительством Украины с 00 час. 00 мин. 26 мая 2021 года на авиасообщение с Республикой Беларусь.

Отмечается, что запрет на авиасообщение вводится в соответствии с частью 1 статьи 49 Закона Украины «О Кабинете министров Украины» и части 4 статьи 10 Воздушного кодекса Украины.

В частности, запрет устанавливается на осуществление любых видов полетов между пунктами назначения, расположенными на территории Украины и Республики Беларусь украинским и белорусским эксплуатантами. А также на выполнение любых видов полетов украинскими эксплуатантами в воздушном пространстве Республики Беларусь.

Исполнение протокольного поручения возлагается на Мининфраструктуры, Государственную авиационную службу Украины, ГП «Украэрорух».

Также сообщается, что Госавиаслужба и Министерство иностранных дел Украины должны в установленном порядке обеспечить соответствующие меры и информирование о указанном запрете соответствующих органов Республики Беларусь.

«События в Беларуси стали международным прецедентом. Нашим приоритетом является безопасность пассажиров и авиации. Первоочередная задача — оперативная организация всех мероприятий в строгом соответствии с международным и национальным законодательством. Украина готова со своей стороны оказать максимальную поддержку государствам и частным компаниям в процессе перестройки маршрутов через наше воздушное пространство», — заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

В Мининфраструктуры подчеркнули, что 24 мая лидеры ЕС призвали европейских авиаперевозчиков избегать полетов над Беларусью, а также «как можно быстрее» ввести дополнительные санкции против Беларуси. Решение пока не вступило в силу, оно еще должно быть согласовано и утверждено в Совете Е С на уровне министров.

Также в МИУ отметили, что предпосылкой к запрету авиасообщения с Беларусью стали события вокруг пассажирского самолета компании Ryanair, который 23 мая совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска. За время пребывания самолета в аэропорту Минска был задержан белорусский оппозиционер Роман Протасевич.

Справка Finance.ua:

25 мая премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что с 00:00 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью.