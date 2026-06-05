По Украинскому морскому коридору с 2023 г. перевезено 200 млн тонн грузов Сегодня 08:33 — Казна и Политика

По Украинскому морскому коридору с 2023 г. перевезено 200 млн тонн грузов

По Украинскому морскому коридору с начала запуска в 2023 году перевезено 200 млн тонн грузов, из них 118 млн тонн — украинское зерно, говорится в сообщении вице-премьер-министра по восстановлению — министра развития общин и территорий Алексея Кулебы.

«За каждой цифрой — трудная работа украинских портов, моряков, логистов, железнодорожников, аграриев и всех, кто ежедневно обеспечивает функционирование нашей экономики, несмотря на войну», — написал Кулеба в Телеграм в четверг.

По его словам, с начала 2026 года через морские порты перевезено около 35 млн тонн грузов, а украинская продукция поступила в 56 стран мира.

Отмечается, что только в апреле этого года было зафиксировано более 500 атак беспилотниками по логистической инфраструктуре.

«Порты находились под обстрелами фактически через день», — говорится в сообщении.

Кулеба уточнил, что с начала полномасштабного вторжения повреждены или частично разрушены 935 объектов портовой инфраструктуры, пострадали 191 гражданское судно и ранены 255 человек.

«Несмотря на это, украинский морской коридор работает. Он остается одним из ключевых инструментов поддержки экономики государства, обеспечения экспорта и важным вкладом Украины в глобальную продовольственную безопасность», — подчеркнул вице-премьер.

Как сообщалось, порты Украины за апрель 2026 года перевалили на 35,8% больше грузов, чем за апрель 2025 года — 8,2 млн тонн.

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