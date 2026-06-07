Вложения украинцев в ОВГЗ достигли рекордных 148,5 млрд грн Сегодня 08:17 — Казна и Политика

Украинцы инвестировали в государственные ценные бумаги рекордные ₴148,5 миллиарда, Фото: magnific

Вложения граждан Украины в государственные ценные бумаги достигли исторического максимума, превысив 148,5 млрд грн, тогда как юридические лица сейчас содержат более 220,9 млрд грн.

Об этом сообщили в министерстве финансов.

Сколько украинцы инвестировали в ОВГЗ

Спрос на облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) со стороны населения и бизнеса демонстрирует стабильный рост.

В частности, в мае 2026 года объем вложений юридических лиц был на 15,8% больше, чем в аналогичный период в прошлом году, а вложения физических лиц за этот же период выросли более чем на 56,4%.

«По состоянию на сегодняшний день граждане Украины инвестировали в государственные ценные бумаги более 148,5 млрд грн — это исторический максимум, тогда как юридические лица удерживают более 220,9 млрд гривен», — говорится в сообщении.

В течение мая Минфин провел 10 аукционов по размещению ОВГЗ, привлекая в госбюджет более 12,38 млрд грн в эквиваленте. Средневзвешенная доходность по размещенным облигациям составила 15,74% годовых в гривне и 3,05% - в долларах США.

Кроме того, в мае был проведен аукцион по обмену (switch-аукцион) ОВГЗ. Инвесторам предложили обменять бумаги с погашением 10 июня 2026 на новые со сроком обращения 754 дня (погашение в июне 2028 года). Спрос на обмен составил 4,15 млрд грн.

Размещение ОВГЗ в мае 2026 года, Инфографика: Минфин

В министерстве добавили, что эта операция позволила аннулировать облигации с более коротким сроком погашения, что уменьшило долговую нагрузку на бюджет в текущем году.

По состоянию на 1 июня 2026 года общий объем государственных облигаций в обращении превышает 2 трлн грн. Крупнейшими держателями портфеля являются коммерческие банки (46,26%) и НБУ (33,09%).

ОВГЗ в обращении по состоянию на 1 июня 2026 года, Инфографика: Минфин

Доля юридических лиц составляет 11,12%, физических лиц — 7,47%, страховых компаний — 1,23%, нерезидентов — 0,81%, территориальных общин — 0,03%.

Укрінформ По материалам:

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