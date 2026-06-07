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Госдолг Украины с начала года сократился более чем на 190 млн евро — Минфин

Казна и Политика
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Украина сократила госдолг на 190 млн евро с начала года
Украина сократила госдолг на 190 млн евро с начала года
С начала 2026 года государственный и гарантированный государством долг сократился более чем на 190 млн евро. В то же время, структура долгового портфеля остается преимущественно льготной и долгосрочной, а доля гарантированного долга в дальнейшем снижается.
Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины.

Структура госдолга

Гарантированный государством долг продолжает сокращаться: за четыре месяца 2026 года он уменьшился с 276,7 до 259,4 млрд грн (до 5,03 млрд евро), гарантированный внешний долг уменьшился на 17,64 млрд грн — до 194,75 млрд грн; гарантированный внутренний долг увеличился на 0,32 млрд грн — до 64,61 млрд грн за счет увеличения объема портфельных гарантий.
По сравнению с показателями на конец марта 2026 года, объем государственного и гарантированного государством долга в гривневом эквиваленте вырос на 112,5 млрд грн.
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В то же время, по сравнению с началом года, долг сократился на 190 млн евро в евро эквиваленте и на 1,3 млрд долл. США — в долларовом.
Рост долга в апреле в гривневом измерении был обусловлен прежде всего эффектом курсовой переоценки внешних обязательств.
По состоянию на 30 апреля 2026 года общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины составила 9345,5 млрд грн (181,2 млрд евро или 212,0 млрд долл. США).
Из этой суммы:
  • государственный внешний долг — 7 082,42 млрд грн (75,78%), или 137,3 млрд евро (160,66 млрд долл. США);
  • государственный внутренний долг — 2 003,73 млрд грн (21,44%), или 38,8 млрд евро (45,45 млрд долл. США);
  • гарантированный государством долг — 259,36 млрд грн (2,78%), или 5,0 млрд евро (5,88 млрд долл. США).
В структуре кредиторов государственного и гарантированного государством долга преобладают льготные ссуды от международных финансовых организаций и правительств иностранных государств — 65,8%.
Доля государственных ценных бумаг, размещенных на внутреннем рынке, составляет 21,4%, на внешнем рынке — 8,8%, а займы от коммерческих банков и других финансовых учреждений — около 3,9%.
Госдолг Украины с начала года сократился более чем на 190 млн евро — Минфин
По данным Минфина, средневзвешенная ставка госдолга на конец апреля снизилась до 4,45% против 4,51% в январе 2026 года и 4,6% в апреле 2025 года. Средневзвешенный срок до погашения составил 13,06 против 13,39 года в январе 2026 года и 12,1 года в апреле 2025 года.
Таким образом, в годовом измерении долговой портфель стал дешевле и длиннее сроков погашения.
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В валютной структуре государственного и гарантированного государством долга наибольшая доля приходится на евро — 44,6%, далее — доллар США (22,5%) и гривна (20,6%). Доли специальных прав заимствования (СДР) и других валют — английских фунтов стерлингов, канадских долларов и японских иен — составляют 9,1% и 3,1% соответственно.
В апреле 2026 года Минфин провел 12 аукционов по размещению ОВГЗ и привлек в государственный бюджет 16,3 млрд грн в эквиваленте. Также Министерство финансов провело один switch-аукцион на 5,7 млрд грн, что позволило снизить краткосрочную нагрузку на бюджет и оптимизировать структуру внутреннего долга.
По материалам:
Finance.ua
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