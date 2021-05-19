Названо лучшее мобильное приложение среди банков - FinAwards2021

В современном мире мы не представляем повседневной жизни без смартфона. Пользователи любых услуг согласятся, что очень удобно, когда компании идут в ногу со временем и упрощают жизнь клиентов до нескольких кликов в телефоне.
Банковская сфера тоже не стоит в стороне и активно совершенствует мобильные приложения и банкинг. Банки, которые активно проявляют себя в данном направлении наградили на FinAwards-2021.
В номинации участвовали специализированные приложения 18-ти банков для управления банковскими счетами прямо со смартфонов, которые позволяют клиентам самостоятельно и дистанционно открывать депозиты, оплачивать коммунальные платежи, переводить средства на счета клиентов других банков.
Среди номинантов:
Лучшие из лучших. Почетное первое место среди банков с топовыми мобильными приложениями занял monobank | Universal Bank. Второе место досталось ПриватБанку, а третье — А-Банку.
«Мне кажется, приложение monobank больше всего любят за его „юзабельность“. Мы учли предыдущий опыт и постарались сделать мобильное приложение максимально удобным для клиентов. Никаких лишних экранов и кнопок. Как бы нам ни хотелось усложнить его, что-то добавить, что-то придумать — мы все лишнее убираем, потому что должно быть просто и еще проще. И это привлекает клиентов. Также в моно работала программа „ачивок“ (достижений. — Ред.), которые собирали клиенты, то есть у нас много развлекательного контента, даже игры в приложении», — прокомментировала победу Заместительница главы правления Универсал Банка Юлия Акуленко.
Что интересного и технологичного представил monobank в 2020 году?
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