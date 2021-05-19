Названо лучшее мобильное приложение среди банков - FinAwards2021

В современном мире мы не представляем повседневной жизни без смартфона. Пользователи любых услуг согласятся, что очень удобно, когда компании идут в ногу со временем и упрощают жизнь клиентов до нескольких кликов в телефоне.

Банковская сфера тоже не стоит в стороне и активно совершенствует мобильные приложения и банкинг. Банки, которые активно проявляют себя в данном направлении наградили на FinAwards-2021.

В номинации участвовали специализированные приложения 18-ти банков для управления банковскими счетами прямо со смартфонов, которые позволяют клиентам самостоятельно и дистанционно открывать депозиты, оплачивать коммунальные платежи, переводить средства на счета клиентов других банков.

Среди номинантов:

ПроКредит Банк;

Банк Альянс;

А-Банк;

ПриватБанк;

Форвард Банк;

Ощадбанк;

Клиринговый Дом;

monobank | Universal Bank;

ПУМБ ;

; Креди Агриколь;

Конкорд банк;

sportbank;

O. Bank (Идея Банк);

ОТП Банк;

Банк; Альфа-Банк;

Банк Львов;

УкрСиббанк;

Юнекс Банк.

Лучшие из лучших. Почетное первое место среди банков с топовыми мобильными приложениями занял monobank | Universal Bank. Второе место досталось ПриватБанку, а третье — А-Банку.

«Мне кажется, приложение monobank больше всего любят за его „юзабельность“. Мы учли предыдущий опыт и постарались сделать мобильное приложение максимально удобным для клиентов. Никаких лишних экранов и кнопок. Как бы нам ни хотелось усложнить его, что-то добавить, что-то придумать — мы все лишнее убираем, потому что должно быть просто и еще проще. И это привлекает клиентов. Также в моно работала программа „ачивок“ (достижений. — Ред.), которые собирали клиенты, то есть у нас много развлекательного контента, даже игры в приложении», — прокомментировала победу Заместительница главы правления Универсал Банка Юлия Акуленко.

Что интересного и технологичного представил monobank в 2020 году?

В мае 2020 monobank представил новый сервис для накоплений «Банка». С его помощью клиенты банка могут откладывать большие или небольшие суммы на любые придуманные цели.

C 30 июня прошлого года monobank добавил в приложения для iOS и Android поддержку ФЛП : теперь обслуживать счета физлиц-предпринимателей можно прямо в телефоне.

В том же месяце виртуальный банк запустил онлайн-сервис для уведомления о штрафах за нарушения ПДД , а также представил функцию покупки ОСАГО .

Осенью 2020 в приложении monobank появилась новая функция — возможность изменить CVV2-код, который нанесен на обороте карты, на свой собственный.