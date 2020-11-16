В приложении monobank появилась новая функция — возможность изменить CVV2-код, который нанесен на обороте карты, на свой собственный.

Об этом рассказал сооснователь monobank Олег Гороховский

Зачем это: CVV2-код используется для платежей в интернете. И, в отличие от номера и срока действия карты, большинство сервисов его не запоминают. Поэтому код нужно либо заучить, либо держать карту все время под рукой, чтобы в нужный момент его посмотреть.

По словам Гороховского, собственный CVV2-код может быть очень удобным.

«Я, например, все время его забываю. Наконец-то я могу установить себе CVV2-код «111» и спать спокойно. И мы видим, что тема CVV2 очень востребована. Например, динамический CVV2 (код меняется каждый час) включили 320 000 клиентов», — пояснил он в комментарии AIN.UA.

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Код должен быть неповторимым, и, как отметил Гороховский, большинство простейших комбинаций, вроде «111», «777» и «999» уже заняты. Поэтому придется придумать код позамысловатей.

Как поменять CVV2 в приложении:

для этого нужно обновить приложение monobank на смартфоне. Если обновление не приходит, нужно сперва вылогиниться и зайти заново;

после этого зайдите в пункт меню «Настройки безопасности» — «Настройки CVV2» — «Собственный CVV2». После чего нужно просто подобрать подходящую комбинацию;