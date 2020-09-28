Укрпочта и monobank предлагают кэшбек 15% на международные и внутренние отправления

Укрпочта и monobank расширяют выгоды для клиентов в рамках совместного проекта.

Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.

Что меняют:

увеличивают размер кэшбэка за посылки;

расширяют перечень услуг в рамках акции;

продлевают срок действия акционного предложения.

“Так, с 1 октября все отправители и получатели посылок, которые будут рассчитываться за услуги доставки карточками monobank в сети POS-терминалов Укрпочты, мгновенно получат кэшбэк в размере 15% от стоимости услуг”, – говорится в сообщении.

Кроме «Укрпочта Стандарт», «Укрпочта Экспресс» и SmartBox, кэшбэк будет начисляться также на экспортные отправления (мелкие пакеты, посылки, EMS). Партнерский проект продлен до 30 ноября 2020 года и действует в более чем 4 тыс. автоматизированных отделениях Укрпочты.

“В течение двух месяцев предложением воспользовались более 30 тыс. клиентов – отправителей и получателей посылок. Такая активность в рамках проекта, а также многочисленные просьбы наших постоянных клиентов побудили нас к расширению условий этой акции”, – отметила заместитель генерального директора по развитию сети Валентина Дудко.

Как принять участие в акции:

быть клиентом Укрпочты и владельцем карты monobank;

в мобильном приложении monobank в разделе «Партнерские программы» выбрать категорию кэшбэка «Укрпочта» и рассчитаться за пересылку отправления картой monobank в сети POS -терминалов Укрпочты.

Напомним, что получить и отправить посылку в отделениях Укрпочты клиенты смогут более комфортно во второй половине дня. А до 13:00 компания предлагает существенно сэкономить во время действия «счастливых часов для платежей» при оплате коммунальных и других платежей. Для приема оплаты платежными картами в наиболее загруженных автоматизированных почтовых отделениях Украины в областных центрах и населенных пунктах, где проживает более 2000 жителей, установлено 5000 POS-терминалов. Сейчас Укрпочта имеет крупнейшую в Украине сеть – более 11 тыс. отделений и доставляет отправления по всей территории Украины.

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