monobank запустил онлайн-сервис поиска и оплаты штрафов за ПДД

Виртуальный банк monobank запустил онлайн-сервис поиска и оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения. Аналогичный сервис накануне запустил и ПриватБанк.

Об этом сообщил Олег Гороховский в телеграм-канале

С 01.06.2020 в Украине заработала система фотовидеофиксации нарушения правил дорожного движения.

После фиксации камерой нарушения формируется постановление, которое направляется владельцу авто по почте.

“Мы можем получать эту информацию у МВД по ИНН клиента. Если по клиенту появляется постановление, мы мгновенно сообщим об этом в приложении и продублируем письмо на электронную почту”, – написал он.

После получения уведомления клиент сможет оплатить штраф в одно касание через наше приложение без комиссии даже в счет кредитных средств.

Если оплатить штраф в первые 10 дней, то вы получаете скидку 50%. А если оплатить позднее, чем через 31 день, то сумма штрафа удваивается.

Система фиксации пока работает в Киеве и области, и только о таких штрафах мы можем уведомлять клиентов, если они дадут нам на это разрешение.

“Мы отправили всем автовладельцам письмо в приложении с предложением сообщать о штрафах, хотя я искренне надеюсь, что все наши клиенты ездят аккуратно и штрафов у них будет немного” – уточнил Гороховский.

Справка Finance.ua: