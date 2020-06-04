0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 124 0

monobank запустил онлайн-сервис поиска и оплаты штрафов за ПДД

monobank запустил онлайн-сервис поиска и оплаты штрафов за ПДД

Виртуальный банк monobank запустил онлайн-сервис поиска и оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения. Аналогичный сервис накануне запустил и ПриватБанк.

Об этом сообщил Олег Гороховский в телеграм-канале

С 01.06.2020 в Украине заработала система фотовидеофиксации нарушения правил дорожного движения.

После фиксации камерой нарушения формируется постановление, которое направляется владельцу авто по почте.

“Мы можем получать эту информацию у МВД по ИНН клиента. Если по клиенту появляется постановление, мы мгновенно сообщим об этом в приложении и продублируем письмо на электронную почту”, – написал он.

  • После получения уведомления клиент сможет оплатить штраф в одно касание через наше приложение без комиссии даже в счет кредитных средств.
  • Если оплатить штраф в первые 10 дней, то вы получаете скидку 50%. А если оплатить позднее, чем через 31 день, то сумма штрафа удваивается.

Система фиксации пока работает в Киеве и области, и только о таких штрафах мы можем уведомлять клиентов, если они дадут нам на это разрешение.

“Мы отправили всем автовладельцам письмо в приложении с предложением сообщать о штрафах, хотя я искренне надеюсь, что все наши клиенты ездят аккуратно и штрафов у них будет немного” – уточнил Гороховский.

Справка Finance.ua:

  • ПриватБанк добавил в Приват24 новый функционал поиска и оплаты штрафов за нарушения правил дорожного движения, в том числе оформленных системой видеофиксации нарушений, работающей в Украине с 1 июня 2020 года.

Хочу карту monobank

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.