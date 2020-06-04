Приват24 запустил сервис отслеживания и оплаты штрафов ПДД

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ПриватБанк добавил в Приват24 новый функционал поиска и оплаты штрафов за нарушения правил дорожного движения, в том числе оформленных системой видеофиксации нарушений, работающей в Украине с 1 июня 2020 года.
Об этом Finance.ua сообщили в пресс-службе компании.
“Штрафной” сервис доступен всем клиентам банка в новой веб-версии Приват24 и мобильного банка Privat24 для Android и iOs.
*Для получения информации о неоплаченных штрафах нужно перейти в раздел “Платежи” – “Штрафы за нарушение ПДД”. В мобильной версии для iOS штрафы можно найти в разделе “Платежи” через поиск получателя “Штрафы за нарушение ПДД”.
Приват24 автоматически “подтянет” информацию из базы данных МВД за номером ИНН клиента банка. Также получить информацию о неоплаченных штрафах можно по номеру постановления о наложении штрафа.
Оплатить штраф в один клик можно с помощью любой карты, привязанной к Приват24.
Напомним, с 1 июня состоялся официальный запуск камер автоматической фиксации нарушений ПДД. За первые минуты в столице было зафиксировано более двухсот случаев превышения скорости. МВД также рассматривает возможность отправки на переобучение водителей, которые неоднократно нарушили ПДД.
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