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Приват24 запустил сервис отслеживания и оплаты штрафов ПДД

Приват24 запустил сервис отслеживания и оплаты штрафов ПДД

ПриватБанк добавил в Приват24 новый функционал поиска и оплаты штрафов за нарушения правил дорожного движения, в том числе оформленных системой видеофиксации нарушений, работающей в Украине с 1 июня 2020 года.

Об этом Finance.ua сообщили в пресс-службе компании.

“Штрафной” сервис доступен всем клиентам банка в новой веб-версии Приват24 и мобильного банка Privat24 для Android и iOs.

*Для получения информации о неоплаченных штрафах нужно перейти в раздел “Платежи” – “Штрафы за нарушение ПДД”. В мобильной версии для iOS штрафы можно найти в разделе “Платежи” через поиск получателя “Штрафы за нарушение ПДД”.

Приват24 автоматически “подтянет” информацию из базы данных МВД за номером ИНН клиента банка. Также получить информацию о неоплаченных штрафах можно по номеру постановления о наложении штрафа.

Оплатить штраф в один клик можно с помощью любой карты, привязанной к Приват24.

Напомним, с 1 июня состоялся официальный запуск камер автоматической фиксации нарушений ПДД. За первые минуты в столице было зафиксировано более двухсот случаев превышения скорости. МВД также рассматривает возможность отправки на переобучение водителей, которые неоднократно нарушили ПДД.

Справка Finance.ua:

  • ПриватБанк запустил в Украине новый сервис «Наличность в кассе», который позволяет получить наличные деньги при оплате покупок банковской картой на кассе супермаркетов и других торговых заведений, без необходимости использовать банкоматы.

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По материалам Finance.UA
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