На FinAwards-2021 определили лучшую МФО по качеству обслуживания клиентов

Состоялась церемония награждения за особые достижения в банковской сфере — FinAwards 2021.

Учредители премии — популярные сайты Украины о финансах и инвестициях Finance.ua и Minfin.com.ua. А ее организатор — одна из ведущих конференц-площадок страны в сфере финансов и технологий, компания BankOnline.

Конкурс проводится уже 4-й год подряд.

В номинации на лучшее обслуживание были представлены 10 микрофинансовых организаций. Первенство получило Moneyveo.

«Мы вовремя распознали, что необходимо нашим клиентам, какие у них потребности и как их удовлетворять, какие сервисы предлагать, какие слова говорить и как находить индивидуальный подход. И все вместе в общей системе обслуживания клиентов нам помогло быть лидером. Регулятор и законодательные инициативы способствовали нашему развитию», — комментирует победу генеральный директор Moneyveo Алена Андроникова.



Сооснователь компании Treeum Иван Евтушенко награждает генерального директора Moneyveo Алену Андроникову на FinAwards-2021

Она добавила, что эволюционное развитие рынка заключается в том, чтобы предлагать большие кредиты на большие сроки.

«И эти кредиты однозначно будут с меньшей ставкой. У каждого продукта есть своя цена, себестоимость привлечения капитала, и каждый продукт будет нужен той или иной целевой аудитории», — резюмировала Алена Андроникова.

«Серебряным» призером в этой номинации стала компания Mycredit, а «бронза» отошла к Є-Гроші. Пятерку лидеров закрыли компании MoneyBOOM и Pozichka.