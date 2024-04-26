В Украине работают над изменениями в солидарной пенсионной системе — Finance.ua

В Украине работают над изменениями в солидарной пенсионной системе Сегодня 16:32 — Казна и Политика

В Украине работают над изменениями в солидарной пенсионной системе

Украина работает над изменениями в солидарной пенсионной системе, чтобы сделать ее более сбалансированной и справедливой, а также над развитием накопительной системы пенсионных взносов.

Об этом заявила Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович, выступая на Международном саммите министров.

«10,5 млн человек сегодня платят взносы, в том числе и пенсионные взносы для того, чтобы поддерживать наших пенсионеров. 11 млн пенсионеров у нас есть, которым выплачиваем солидарные пенсии. Я думаю, что каждый из вас понимает, что такое соотношение чрезвычайно угрожающее и очевидно не позволяет нам делать качественное замещение для пенсий наших граждан. К сожалению, сегодня мы можем замещать только 32% их заработка — это очень невысокий критерий, который на самом деле большое количество пожилых людей ставит на черту бедности, и они нуждаются не только в социальных услугах, но и других видах поддержки, в том числе натуральной помощи, чтобы иметь возможность обеспечивать свои базовые потребности», — рассказала Жолнович.

Жолнович отметила, что, понимая, что демографическая ситуация в Украине не будет улучшаться, сейчас очень важно наработать систему накопительных пенсионных взносов.

Преимущества накопительной системы

В первую очередь это позволит укрепить экономику страны благодаря долгосрочному инвестиционному ресурсу. Согласно расчетам НКЦБФР, экономический эффект от введения накопительной пенсии к 2030 году составит 477 млрд грн.

Также изменятся приоритеты в отношениях между наемными работниками и работодателями. Работать по- черному или по-серому (когда человека оформляют на минималку, а разницу компенсируют в конверте. — Ред.) будет невыгодно. Поэтому официальных трудоустройств должно стать больше, что положительно отразится на отечественной экономике.

Главное, что второй уровень пенсионной системы в долгосрочной перспективе позволит значительно повысить пенсии.

По состоянию на 1 марта 2023 средний размер пенсии в Украине составил 5219,69 грн (~142 долл. — Ред.).

Средняя пенсия в Польше, в которой пенсионная реформа заработала с 1 января 1999 года, составляет 2800 злотых — 24 тыс. грн. Польские пенсионеры точно не обнищали. Их пенсий хватает, чтобы полноценно питаться, оплачивать жилье, путешествовать по желанию.

УНН По материалам:

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