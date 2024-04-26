За время работы Рамштайна Украина получила $114 миллиардов помощи — Finance.ua

За время работы Рамштайна Украина получила $114 миллиардов помощи Сегодня 16:12 — Казна и Политика

За время работы Рамштайна Украина получила $114 миллиардов помощи

За время существования коалиции в формате Рамштайн Украине выделено 114 млрд дол. помощи. Сегодняшнее заседание «Рамштайна» будет посвящено прежде всего поставке оружия, снарядам разных калибров и вопросам логистики.

Об этом в эфире общенационального телемарафона «Единые новости» заявил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин.

«Формат „Рамштайн“, которому сегодня исполняется 2 года, крайне важен. Я напомню, что за время его существования 114 млрд долларов США — такая сумма поддержки поступила в Украину. И эти деньги, и эта помощь оружием фактически помогла нашему государству сохраниться, и в совокупности с мужеством и героизмом украинских военных дать отпор оккупантам. Сегодня речь пойдет о максимально быстром налаживании с партнерами поставок и логистических путей, разработке тех алгоритмов, благодаря которым будет поступать западное оружие. Традиционно накануне „Рамштайна“ несколько стран отметили, что будут выделены серьезные средства на помощь Украине», — сообщил Лазуткин.

Отвечая на вопросы, какие темы будут приоритетными на заседании, Лазуткин сообщил: «Речь пойдет прежде всего о поставках оружия, снарядах разных калибров, прежде всего 155-миллиметровых, также о том, что будут боеприпасы ATACMS в Украину поставляться».

Он отметил, что в настоящее время существует единство прогрессивных стран мира относительно помощи Украине, и не только входящих в блок НАТО. Представитель напомнил, что на днях США приняли судьбоносное решение, Дания объявила о дополнительном выделении 590 млн евро, Великобритания предоставила на поддержку Украины 500 млн фунтов стерлингов, и другие страны приобщаются к выделению помощи.

Лазуткин сообщил, что на сегодняшний день уже присоединились 22 страны, не входящие в блок НАТО, и не исключил, что их число будет расти.

Напомним, в пятницу, 26 апреля, состоится встреча высокопоставленных представителей оборонных ведомств Контактной группы по обороне Украины (в формате «Рамштайн»). Основное внимание будет уделено деятельности восьми коалиций в поддержку Украины.

Укрінформ По материалам:

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