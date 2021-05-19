День финансов: банкир года, народный банк, лучшая кредитная карта и другие награды FinAwards2021

Понедельник, 24 мая: в столичном Regent Hill 21 мая состоялась церемония награждения за особые достижения в банковской сфере – FinAwards 2021. Конкурс проводится уже 4-й год подряд. Во время церемонии были названы: лучший банкир, лучшая карта, народный банк, самый технологичный банк, лучшая страховая компания:

Банкир года. В номинации были представлены топ-менеджеры банков, под чьим руководством в 2020 году банк достиг значительных качественных показателей в развитии банка в целом. Двенадцать своих коллег, номинированных на премию, обошел председатель правления ПУМБ Сергей Черненко.

Лучшие кредиты наличными. В номинации участвовали 13 предложений от банков Украины по выдаче кредитов наличными на сумму 10 тыс. грн и более. Лучшим оказался Идея Банк с его продуктом “На старт”. Второе место занял ОТП Банк и его кредит наличными «Экспресс XXL». Бронзу получил Кредит Наличный Банка Львов.

Народный банк. На это звание отбирали банки, которые заботятся о своей репутации, предоставляют лучшие клиентские сервисы, имеют квалифицированный, вежливый персонал для работы с клиентами. Банки, для которых клиенты — главная ценность. Первое место занял monobank | Universal bank. В целом в номинации были представлены 11 банков. За ним в пятерке лидеров расположились А-Банк, sportbank, Банк Восток, Альфа-Банк.

Лучшая кредитная карта. В этой номинации представлены банковские платежные карты, доступные для массового сегмента клиентов со средним и ниже среднего уровнем дохода, по которым по запросу клиента или по умолчанию установлены кредитные лимиты на проведение платежных и кассовых операций. Всего за первенство соревновались 18 карт. Лидером стала Черная карта от monobank.

Лучший банк для предпринимателей. Среди 15 банков, представленных в номинации, больше всего голосов набрал ПриватБанк – он и стал лучшим в обслуживании малого и среднего бизнеса. Второе и третье места заняли Ощадбанк и ПУМБ соответственно.

«Прорыв года» среди страховых компаний. Это специальная номинация для представителей рынка страхования Украины. В ней участвовали страховики, которым в 2020 году удалось увеличить страховые премии в сравнении с 2019-м минимум на 25%. Прорывом года среди страховых стала СК «Guardian». Второй среди лучших стала СК «Инго», Бронзовым призером в номинации стала страховая компания «Оберег».

К другим новостям:

Подорожание электроэнергии. Кабмин планирует поднять стоимость киловатта для бытового потребителя с 1 июля. Таким образом, нынешний тариф – 1,68 грн за киловатт-час будет действовать только до конца июня.

Субсидия автоматом: кому «не светит». Согласно новым условиям предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, трем категориям получателей не будут переназначать такую помощь на следующий сезон автоматически. Кстати, 94% украинцев считают коммунальные тарифы завышенными.

Пересчет пенсий. Министерство социальной политики планирует завершить индексацию пенсий и пересмотреть часть выплат из-за увеличения прожиточного минимума. В октябре ожидается повышение пенсий для пенсионеров старше 75 лет. ПФУ также изменил принцип обработки заявлений на назначение пенсий

COVID-паспорта: где получить. Сертификат о получении двух доз вакцины от коронавируса граждане Украины смогут получить либо в пункте вакцинации (в бумажном виде), либо через приложение Дія (в электронном виде).

Отмена «писем счастья». Вступил в силу закон, согласно которому нарушителям ПДД при своевременной уплате штрафа не будут отправлять админпостановления.

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