День финансов: банкир года, народный банк, лучшая кредитная карта и другие награды FinAwards2021

Понедельник, 24 мая: в столичном Regent Hill 21 мая состоялась церемония награждения за особые достижения в банковской сфере – FinAwards 2021. Конкурс проводится уже 4-й год подряд. Во время церемонии были названы: лучший банкир, лучшая карта, народный банк, самый технологичный банк, лучшая страховая компания:
К другим новостям:
Подорожание электроэнергии. Кабмин планирует поднять стоимость киловатта для бытового потребителя с 1 июля. Таким образом, нынешний тариф – 1,68 грн за киловатт-час будет действовать только до конца июня.
Субсидия автоматом: кому «не светит». Согласно новым условиям предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, трем категориям получателей не будут переназначать такую помощь на следующий сезон автоматически. Кстати, 94% украинцев считают коммунальные тарифы завышенными.
Пересчет пенсий. Министерство социальной политики планирует завершить индексацию пенсий и пересмотреть часть выплат из-за увеличения прожиточного минимума. В октябре ожидается повышение пенсий для пенсионеров старше 75 лет. ПФУ также изменил принцип обработки заявлений на назначение пенсий
COVID-паспорта: где получить. Сертификат о получении двух доз вакцины от коронавируса граждане Украины смогут получить либо в пункте вакцинации (в бумажном виде), либо через приложение Дія (в электронном виде).
Отмена «писем счастья». Вступил в силу закон, согласно которому нарушителям ПДД при своевременной уплате штрафа не будут отправлять админпостановления.
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