ПФУ изменил принцип обработки заявлений на назначение пенсий

Пенсионный фонд Украины с 1 апреля начал применять принцип экстерриториальности при обработке заявлений о назначении/перерасчетах пенсий.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

«С 1 апреля органы Фонда применяют принцип экстерриториальности при обработке заявлений о назначении/перерасчетах пенсий», — говорится в сообщении.

Что это значит:

новая технология предусматривает обработку заявлений о назначении/перерасчетах пенсий бэк-офисами территориальных органов Фонда в порядке очередности поступления таких заявлений независимо от того, где было принято заявление и где проживает пенсионер.

Ожидаемый результат внедрения экстерриториальности:

единый подход к применению пенсионного законодательства;

централизованная прозрачная система контроля за действиями специалистов, процессом назначения и перерасчетов пенсий;

минимизация личных контактов с гражданами, отвязка обращений и их обработки от территориального принципа;

предупреждение возможных случаев проволочек в принятии решения.

оптимизация нагрузки на работников.

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Инфографика: ПФУ

Справка Finance.ua:

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