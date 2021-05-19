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ПФУ изменил принцип обработки заявлений на назначение пенсий

ПФУ изменил принцип обработки заявлений на назначение пенсий

Пенсионный фонд Украины с 1 апреля начал применять принцип экстерриториальности при обработке заявлений о назначении/перерасчетах пенсий.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

«С 1 апреля органы Фонда применяют принцип экстерриториальности при обработке заявлений о назначении/перерасчетах пенсий», — говорится в сообщении.

Что это значит:

  • новая технология предусматривает обработку заявлений о назначении/перерасчетах пенсий бэк-офисами территориальных органов Фонда в порядке очередности поступления таких заявлений независимо от того, где было принято заявление и где проживает пенсионер.

Ожидаемый результат внедрения экстерриториальности:

  • единый подход к применению пенсионного законодательства;
  • централизованная прозрачная система контроля за действиями специалистов, процессом назначения и перерасчетов пенсий;
  • минимизация личных контактов с гражданами, отвязка обращений и их обработки от территориального принципа;
  • предупреждение возможных случаев проволочек в принятии решения.
  • оптимизация нагрузки на работников.


Инфографика: ПФУ

Справка Finance.ua:

  • Министерство социальной политики планирует завершить индексацию пенсий и пересмотреть часть выплат ввиду увеличения прожиточного минимума. В октябре ожидается повышение пенсий для пенсионеров старше 75 лет.
  • В приложении «Дія» разработчики уделяют все больше внимания пользователям старшего поколения, в частности, для них вскоре станет доступна услуга «пенсия онлайн».
  • В 2021 году средняя пенсия у женщин в Украине равна 3031,32 грн. Это на 30% меньше, чем средняя пенсия у мужчин, которая составляет 4242,53 грн.

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По материалам Finance.UA
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