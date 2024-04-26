Рада одобрила законопроект о создании реестра пострадавших из-за агрессии рф — Finance.ua

Рада одобрила законопроект о создании реестра пострадавших из-за агрессии рф
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 10 256, который начинает создание системы учета лиц, жизнь и здоровье которых получили ущерб вследствие вооруженной агрессии рф.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.
Как отметили в министерстве, для фиксации материального ущерба и последующего предоставления помощи пострадавшим в стране уже действует Реестр поврежденного и уничтоженного имущества. Однако учета данных о пострадавших, получивших нематериальный ущерб — то есть нанесенный жизни и здоровью человека — пока не существует. Принятый документ позволяет исправить этот пробел.
«Этот законопроект даст возможность создать Государственный реестр лиц, пострадавших в результате вооруженной агрессии российской федерации против Украины, и тем самым — обеспечить сбор и учет информации об ущербе, нанесенном страной-агрессором жизни и здоровью наших граждан», — сказано в сообщении.
Что даст создание системы учета
Это позволит государству и гражданам не просто фиксировать все факты причинения ущерба жизни и здоровью, а сформировать наборы данных, которые в будущем могут помочь донести причиненный ущерб при обращении граждан в Международный компенсационный механизм за возмещением ущерба за счет репараций.
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Кроме того, создание системы учета лиц, жизнь и здоровье которых пострадали в результате российской агрессии, позволит Министерству социальной политики оказывать социальную поддержку пострадавшим значительно раньше — не дожидаясь, пока такое лицо получит бюрократические подтверждения и соответствующий «статус» (ВПЛ, лица с инвалидностью
и т. д.).
Кроме того, создание Реестра пострадавших обеспечит учет расходов государственного и местного бюджетов, которые направляются сегодня на оказание поддержки пострадавшим от войны украинцам.
В дальнейшем Украина планирует также использовать информацию обо всех видах ущерба и расходов в результате агрессии россии для получения репараций.
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