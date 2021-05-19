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Вступил в силу закон об отмене «писем счастья» водителям-нарушителям ПДД

Вступил в силу закон об отмене «писем счастья» водителям-нарушителям ПДД

Вступил в силу закон о том, что нарушителям ПДД при своевременной уплате штрафа не будут отправлять админпостановления.

Об этом сообщает Адвокат Права в Telegram.

Документ отменяет необходимость отправки на почту нарушителя постановления об админответственности, по которой уже был уплачен штраф.

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В случае уплаты ответственным лицом 50% размера штрафа по постановлению о наложении административного взыскания за правонарушение в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированное в автоматическом режиме, либо за нарушение правил остановки, стоянки, парковки транспортных средств, зафиксированное в режиме фотосъемки (видеозаписи), до вручения такого постановления или получения почтового уведомления о вручении или об отказе в его получении, или возврат почтового отправления с отметкой о невручении, или в течение 10 дней со дня вступления постановления в законную силу такое постановление считается исполненным.

Постановление о наложении административного взыскания за нарушение остановки, стоянки и парковки транспортных средств, зафиксированное в режиме фотосъемки (видеозаписи), также считается исполненным в случае уплаты штрафа по сообщению о привлечении к административной ответственности, оставленным уполномоченным должностным лицом на месте совершения правонарушения на лобовом стекле транспортного средства, в том числе путем уплаты 50% размера штрафа в течение десяти дней со дня совершения соответствующего правонарушения.

Справка Finance.ua:

  • 20 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, отменяющий рассылку «писем счастья» водителям-нарушителям, которые оплатили штраф до получения постановления.
  • Верховная Рада приняла этот законопроект 29 апреля.

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По материалам Finance.UA
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