В Украине изменят порядок предоставления социальной помощи: как это будет работать — Finance.ua

В Украине изменят порядок предоставления социальной помощи: как это будет работать Сегодня 11:01 — Личные финансы

В Украине изменят порядок предоставления социальной помощи: как это будет работать

Министерство социальной политики предлагает изменить порядок организации предоставления социальных услуг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления Кабмина, размещенный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины ( ФПУ ).

Предлагается введение Социального веб-портала электронных услуг Минсоцполитики как подсистемы Единой информационной системы социальной сферы.

Обоснование проекта

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, цифровая трансформация существующей системы предоставления социальной поддержки направлена ​​на упрощение процесса (путем предоставления дистанционного доступа) подачи заявлений, обращений, уведомлений лицами, нуждающимися в социальной поддержке, и оперативного рассмотрения таких заявлений.

Одним из важных способов организации предоставления социальных услуг является кейс-менеджмент, при котором социальный работник (кейс-менеджер) оценивает потребности лиц/семей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, планирует, организует и координирует процесс предоставления социальных услуг.

Кроме того, актуальным и общественно значимым является обеспечение оперативности принятия решения о предоставлении социальной поддержки.

Как это будет работать

Согласно проекту, в случае обращения лица через электронный кабинет на Соцпортале Минсоцполитики человеку предоставляется информация о социальных услугах, которыми он может воспользоваться, условия и порядок их предоставления.

По результатам оценки потребностей в социальных услугах специалист по социальной работе составляет акт оценки потребностей и представляет его для принятия решения о предоставлении/отказе в предоставлении социальных услуг.

Читайте также Как дистанционно оформить субсидию на портале «Дія»: алгоритм действий

Специалист социальной работы оказывает помощь в оформлении заявления о предоставлении социальных услуг и пакета документов.

Заявление может быть сформировано с использованием электронного сенсорного устройства с возможностью подписания лицом такого заявления цифровой собственноручной подписью, созданной на экране электронного сенсорного устройства.

Напомним, Министерство финансов Украины подготовило Методику верификации помощи на проживание внутриперемещенным лицам.

Министерство социальной политики предлагает внести изменения в порядок предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг и выплаты дополнительной денежной помощи.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.