Как узнать, являетесь ли вы потенциальным получателем субсидии — инструкция ПФУ
Пенсионный фонд Украины выявил более 50 тыс. домохозяйств, которые потенциально могут получать жилищную субсидию, но за получением выплаты не обращались.
Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.
Как проверить, является ли ваше домохозяйство потенциальным субсидиантом
На сайте Фонда в правом верхнем углу экрана нажмите кнопку «Вход» и авторизуйтесь с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), «Дія.Підпис» или id.gov.ua.
На левой панели выберите раздел «Мои сообщения» и перейдите на вкладку «Индивидуальные сообщения».
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Если вы определены потенциальным получателем жилищной субсидии, то здесь вы сможете ознакомиться с соответствующей информацией от Пенсионного фонда Украины.
Как дистанционно оформить субсидию на портале «Дія»
Шаг 1. Регистрация и авторизация в кабинете гражданина на diia.gov.ua. Это можно сделать с помощью э-подписи или BankID.
Шаг 2. Зайдите в меню «Услуги», щелкните «Пенсии, льготы и помощь» и выберите «Заявление на субсидию».
Шаг 3. Перепроверьте свои данные и при необходимости внесите новую информацию.
Шаг 4. Укажите адрес, по которому планируется получить субсидию.
Шаг 5. Выберите из списка необходимые жилищно-коммунальные услуги, поставив галочку напротив необходимых.
Шаг 6. Укажите IBAN счета, на которые будет поступать субсидия.
Шаг 7. Укажите лиц, зарегистрированных в квартире или доме, и родственников.
Шаг 8. Проверьте правильность данных в сформированном заявлении, подпишите электронной подписью и отправьте.
Напомним, в 2024 году украинцы и дальше будут получать жилищные субсидии. Однако правительство значительно увеличило объем финансовой компенсации на приобретение дров и угля для отопления во время отопительного сезона. Согласно решению правительства, субсидия будет предоставляться, если расходы на коммунальные услуги превышают 15% среднемесячного общего дохода семьи до окончания военного положения и в течение 1 месяца после его прекращения.
Причиной потери субсидии на зиму может стать крупная покупка. Так, сейчас выплаты не назначают, если кто-то из домохозяйства или член семьи из состава домохозяйства в течение 12 месяцев перед обращением за субсидией или назначением помощи без обращения совершил операцию на сумму более 50 тысяч гривен.
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