Как оформить субсидию без официального трудоустройства — Finance.ua
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Как оформить субсидию без официального трудоустройства

Личные финансы
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Уже почти прошла зима, однако украинцы по-прежнему интересуются, как получить субсидию на жилищно-коммунальные услуги.
В ПФУ ответили на вопросы о назначении субсидий.
Одним из условий назначения пособия является уплата налогов в Пенсионный фонд. В случае если гражданин официально трудоустроен, это за него должен делать работодатель.
Однако, если у человека нет официального трудоустройства, но он добровольно ежемесячно платит налог, он также имеет право претендовать на субсидию.
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Важно отметить, что единственный взнос на общеобязательное государственное социальное страхование в размере, не менее минимального, обязателен к уплате.
Такие взносы необходимо делать в течение целого квартала перед кварталом, в котором гражданин намерен обращаться за субсидией.
В ведомстве отметили, что в 2023 году единый взнос составил 1474 грн, так как размер минимальной зарплаты составлял 6700 грн.
Следовательно, для получения пособия необходимо было добровольно уплатить такую ​​сумму и не менее. Однако с 1 января 2024 года размер минимальной заработной платы увеличили до 7100 грн, поэтому единый взнос также возрос — 1562 грн.
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В правительстве решили, что с 1 апреля 2024 года размер минимальной зарплаты составит 8000 грн, так что взнос увеличится до 1760 грн соответственно.
Поэтому гражданам, которые решили платить за себя сами, нужно платить не меньше этих сумм, чтобы месяц шел в страховой стаж и можно было претендовать на субсидию. При других условиях ведомство может отказать в назначении пособия на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Напомним, что такое пособие назначается в отопительный и неотопительный сезоны. Тем, кто постоянно получает субсидию, например пенсионерам с низким доходом и без изменений в семье, его продлевают автоматически.
По материалам:
Finance.ua
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