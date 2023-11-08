Украинцы смогут получить 16 тысяч гривен на дрова: кому предназначена субсидия — Finance.ua

Украинцы смогут получить 16 тысяч гривен на дрова: кому предназначена субсидия Сегодня 09:47 — Личные финансы

Украинцы смогут получить 16 тысяч гривен на дрова: кому предназначена субсидия

Кабинет министров Украины при поддержке партнеров запускает экспериментальный проект по дополнительному обеспечению населения дровами.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабинета министров.

«С началом отопительного периода также важен вопрос предоставления государственной поддержки уязвимым категориям населения», — сказал Шмыгаль.

По его словам, субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг получают 1,3 млн семей, в среднем в октябре это было около 760 гривен на семью. Также 1,2 млн семей получают льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Средний размер таких льгот — 850 гривен в месяц.

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«Среди прочего, при необходимости, семьи получают субсидии на твердое топливо, предельный размер которых составляет 7 тысяч гривен на домохозяйство в год. Этой суммы, к сожалению, недостаточно для покрытия потребностей. Поэтому сегодня при поддержке партнеров запускаем экспериментальный проект по дополнительному обеспечению населения дровами», — отметил премьер.

Как сообщил Шмыгаль, предельный размер субсидии на приобретение твердого печного бытового топлива теперь вырастет более чем в два раза и будет составлять 16,2 тысячи гривен на год для одной семьи.

«Таким образом даем людям ресурс для отопления там, где нет возможности отапливать помещение газом», — добавил глава правительства.

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