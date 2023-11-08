Украинцы смогут получить 16 тысяч гривен на дрова: кому предназначена субсидия — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинцы смогут получить 16 тысяч гривен на дрова: кому предназначена субсидия

Личные финансы
163
Украинцы смогут получить 16 тысяч гривен на дрова: кому предназначена субсидия
Украинцы смогут получить 16 тысяч гривен на дрова: кому предназначена субсидия
Кабинет министров Украины при поддержке партнеров запускает экспериментальный проект по дополнительному обеспечению населения дровами.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабинета министров.
«С началом отопительного периода также важен вопрос предоставления государственной поддержки уязвимым категориям населения», — сказал Шмыгаль.
По его словам, субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг получают 1,3 млн семей, в среднем в октябре это было около 760 гривен на семью. Также 1,2 млн семей получают льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Средний размер таких льгот — 850 гривен в месяц.
Читайте также
«Среди прочего, при необходимости, семьи получают субсидии на твердое топливо, предельный размер которых составляет 7 тысяч гривен на домохозяйство в год. Этой суммы, к сожалению, недостаточно для покрытия потребностей. Поэтому сегодня при поддержке партнеров запускаем экспериментальный проект по дополнительному обеспечению населения дровами», — отметил премьер.
Как сообщил Шмыгаль, предельный размер субсидии на приобретение твердого печного бытового топлива теперь вырастет более чем в два раза и будет составлять 16,2 тысячи гривен на год для одной семьи.
«Таким образом даем людям ресурс для отопления там, где нет возможности отапливать помещение газом», — добавил глава правительства.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10−20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.
Получить деньги быстро 💸
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.