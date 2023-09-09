Кто в 2023 году сможет получить бесплатные дрова — Finance.ua

Кто в 2023 году сможет получить бесплатные дрова Сегодня 20:21 — Личные финансы

Кто в 2023 году сможет получить бесплатные дрова

В Украине уже начали подготовку к отопительному сезону. Часть граждан уже пользуются или переходят на отопление дровами, ведь в условиях отключения света оно более надежно. При этом некоторые украинцы имеют право заготавливать твердое топливо бесплатно или на льготных условиях.

Кто может получить льготы

Постановлением Кабмина № 373 предусмотрено предоставление льготы на приобретение твердого топлива для украинцев, проживающих в домах без центрального отопления. Льготу могут получить:

члены семей погибших — 50%;

участники боевых действий — 75%;

лица с инвалидностью в результате войны — 100%.

Такую льготу можно использовать для приобретения сжиженного газа, дров, угля, угольных брикетов, печного бытового топлива, керосина осветительного, топливного торфа или торфяных брикетов.

Чтобы получить льготу, нужно обратиться в структурные подразделения по социальной защите населения по зарегистрированному месту жительства.

Кто имеет право на бесплатные дрова

Кроме того, украинским законодательством предусмотрено право на льготу в размере 100% скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа для работающих по определенным специальностям пенсионеров, проживающих в сельской местности.

Пользоваться льготой в пределах установленных норм имеют право бывшие:

педагогические работники;

медицинские и фармацевтические работники;

специалисты по защите растений;

работники музеев, библиотек;

работники государственных и коммунальных учреждений культуры, учебных заведений сферы культуры.

Важно помнить, что членам семьи льготника указанная льгота не предоставляется.

Получат ли бесплатные дрова другие категории украинцев

В прошлом году право получить бесплатные дрова предоставили жителям территорий, прилегающих к зонам боевых действий. Для этого нужно было лично обратиться в военную администрацию в своей области и подать заявление.

Доступна эта услуга для жителей Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Днепропетровской и Черниговской областей.

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