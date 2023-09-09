Кто в 2023 году сможет получить бесплатные дрова — Finance.ua

Кто в 2023 году сможет получить бесплатные дрова
В Украине уже начали подготовку к отопительному сезону. Часть граждан уже пользуются или переходят на отопление дровами, ведь в условиях отключения света оно более надежно. При этом некоторые украинцы имеют право заготавливать твердое топливо бесплатно или на льготных условиях.
Кто может получить льготы
Постановлением Кабмина № 373 предусмотрено предоставление льготы на приобретение твердого топлива для украинцев, проживающих в домах без центрального отопления. Льготу могут получить:
- члены семей погибших — 50%;
- участники боевых действий — 75%;
- лица с инвалидностью в результате войны — 100%.
Такую льготу можно использовать для приобретения сжиженного газа, дров, угля, угольных брикетов, печного бытового топлива, керосина осветительного, топливного торфа или торфяных брикетов.
Чтобы получить льготу, нужно обратиться в структурные подразделения по социальной защите населения по зарегистрированному месту жительства.
Кто имеет право на бесплатные дрова
Кроме того, украинским законодательством предусмотрено право на льготу в размере 100% скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа для работающих по определенным специальностям пенсионеров, проживающих в сельской местности.
Пользоваться льготой в пределах установленных норм имеют право бывшие:
- педагогические работники;
- медицинские и фармацевтические работники;
- специалисты по защите растений;
- работники музеев, библиотек;
- работники государственных и коммунальных учреждений культуры, учебных заведений сферы культуры.
Важно помнить, что членам семьи льготника указанная льгота не предоставляется.
Получат ли бесплатные дрова другие категории украинцев
В прошлом году право получить бесплатные дрова предоставили жителям территорий, прилегающих к зонам боевых действий. Для этого нужно было лично обратиться в военную администрацию в своей области и подать заявление.
Доступна эта услуга для жителей Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Днепропетровской и Черниговской областей.
Кстати, у Finance.ua появилась своя страница в Instagram. Подписывайтесь — будет ярко, интересно и полезно для вашего 👛 кошелька. 👇Присоединяйтесь к Instagram Finance.ua
Поделиться новостью