Повлияет ли индексация пенсий на назначение субсидии — Finance.ua

Повлияет ли индексация пенсий на назначение субсидии
С этого месяца в Украине начали проводить индексацию пенсий. Кроме этого, продолжается и оформление субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, из-за чего граждане задумываются, повлияет ли проиндексированная пенсия за март на субсидию.
Это объяснили специалисты Пенсионного фонда Украины.
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Специалисты отмечают, что отопительный сезон заканчивается в последний день апреля, то есть субсидию на неотопительный период начнут оформлять с 1 мая и назначается она с мая по сентябрь.
В ПФУ отметили, что при назначении пособия от государства на этот период учитываются доходы за последние два квартала предыдущего календарного года, то есть в 2023-м.
Однако для пенсионеров субсидию рассчитывают несколько иначе, ведь им в доход будут учитываться выплата пенсии за март 2024 года.
Это означает, что мартовская пенсионная выплата в этом году будет учтена при расчете субсидии на летний (неотопительный) период в соответствии с Положением о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.95 № 848.
Эксперты ПФУ сообщают, что может возникнуть необходимость подкрепления данных определенными справками в случае отсутствия информации о доходе.
Данные о доходах и расходах указывают в декларации, которую подают вместе с заявлением для получения субсидии.
Также отдельно необходимо подтвердить о проживающих в нем членах домохозяйства.
Могут ли заставить вернуть субсидию
Все зависит от достоверности и полноты данных, предоставленных пенсионером.
При заполнении документов на получение субсидии, в частности, декларации о доходах, потребитель должен быть точным и осторожным. Данные влияют на право получать субсидию, а также на ее размер.
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Заставить вернуть субсидию могут в двух случаях:
1. Потребитель предоставил недостоверные данные. Если это произошло, государство заставит вернуть излишек выплаченной субсидии.
В таком случае, если размер субсидии превышал 10 необлагаемых налогом минимумов доходов — 170 гривен, то чрезмерно выплаченную субсидию нужно возвращать.
2. Человек скрыл информацию, влияющую на право на получение субсидии или на ее размер. Такие данные следует сообщать в течение 30 дней со дня, когда произошли изменения.
Сумма субсидии может быть удержана, если пособие продлили на следующий период. Уменьшить ежемесячные выплаты могут максимум на 20%.
Напомним, многие граждане путают такие понятия как «жилищная субсидия» и «льгота на жилищно-коммунальные услуги» и даже часто считают, что это разные названия одной и той же выплаты. Это не совсем так.
- Жилищная субсидия — это пособие, которое зависит исключительно от имущественного и материального положения домохозяйства: имеешь низкий доход — можешь получать жилищную субсидию;
- льгота — установленное законодательством преимущество, предоставляемое определенным категориям лиц. К примеру, это ветераны войны, члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, Защитников и Защитниц Украины, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС, дети войны, многодетные семьи
и т. д.
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