Как дистанционно оформить субсидию на портале «Дія»: алгоритм действий — Finance.ua

Как дистанционно оформить субсидию на портале «Дія»: алгоритм действий Сегодня 12:11 — Личные финансы

Как дистанционно оформить субсидию на портале «Дія»: алгоритм действий

Граждане Украины, чьи доходы не позволяют самостоятельно оплатить коммунальные платежи, могут получать жилищную субсидию. У украинцев есть возможность дистанционно оформить заявление на субсидию в «Дії».

Об этом сообщили на портале.

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Пошаговая инструкция

Шаг 1. Регистрация и авторизация в кабинете гражданина на diia.gov.ua. Это можно сделать с помощью e-подписи или BankID.

Шаг 2. Зайдите в меню «Услуги», щелкните «Пенсии, льготы и помощь» и выберите «Заявление на субсидию».

Шаг 3. Перепроверьте свои данные и при необходимости, внесите новую информацию.

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Шаг 4. Укажите адрес, по которому планируется получить субсидию.

Шаг 5. Выберите из списка необходимые жилищно-коммунальные услуги, поставив галочку напротив необходимых.

Шаг 6. Укажите IBAN счета, на которые будет поступать субсидия;

Шаг 7. Укажите лица, зарегистрированные в квартире или доме, и родственников;

Шаг 8. Проверьте правильность данных в этом заявлении, подпишите электронной подписью и отправьте.

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Отмечается, что внутренне перемещенным лицам необходимо указать только данные тех, кто фактически проживает в жилище. При расчете жилищной субсидии учитываются доходы людей, указанных в заявлении.

Справка Finance.ua:

жилищная субсидия — это пособие от государства тем семьям, доходы которых не позволяют им самостоятельно оплатить в полном объеме средства за потребленные жилищно-коммунальные услуги. То есть это пособие, которая зависит исключительно от имущественного и материального положения домохозяйства: имеешь низкий доход — можешь получать жилищную субсидию.

— это пособие от государства тем семьям, доходы которых не позволяют им самостоятельно оплатить в полном объеме средства за потребленные жилищно-коммунальные услуги. То есть это пособие, которая зависит исключительно от имущественного и материального положения домохозяйства: имеешь низкий доход — можешь получать жилищную субсидию. льгота — установленное законодательством преимущество, предоставляемое определенным категориям лиц. К примеру, это ветераны войны, члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, Защитников и Защитниц Украины, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС, дети войны, многодетные семьи и т. д.

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