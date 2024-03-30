Как дистанционно оформить субсидию на портале «Дія»: алгоритм действий — Finance.ua

Как дистанционно оформить субсидию на портале «Дія»: алгоритм действий
Граждане Украины, чьи доходы не позволяют самостоятельно оплатить коммунальные платежи, могут получать жилищную субсидию. У украинцев есть возможность дистанционно оформить заявление на субсидию в «Дії».
Об этом сообщили на портале.
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Пошаговая инструкция
Шаг 1. Регистрация и авторизация в кабинете гражданина на diia.gov.ua. Это можно сделать с помощью e-подписи или BankID.
Шаг 2. Зайдите в меню «Услуги», щелкните «Пенсии, льготы и помощь» и выберите «Заявление на субсидию».
Шаг 3. Перепроверьте свои данные и при необходимости, внесите новую информацию.
Шаг 4. Укажите адрес, по которому планируется получить субсидию.
Шаг 5. Выберите из списка необходимые жилищно-коммунальные услуги, поставив галочку напротив необходимых.
Шаг 6. Укажите IBAN счета, на которые будет поступать субсидия;
Шаг 7. Укажите лица, зарегистрированные в квартире или доме, и родственников;
Шаг 8. Проверьте правильность данных в этом заявлении, подпишите электронной подписью и отправьте.
Отмечается, что внутренне перемещенным лицам необходимо указать только данные тех, кто фактически проживает в жилище. При расчете жилищной субсидии учитываются доходы людей, указанных в заявлении.
Справка Finance.ua:
- жилищная субсидия — это пособие от государства тем семьям, доходы которых не позволяют им самостоятельно оплатить в полном объеме средства за потребленные жилищно-коммунальные услуги. То есть это пособие, которая зависит исключительно от имущественного и материального положения домохозяйства: имеешь низкий доход — можешь получать жилищную субсидию.
- льгота — установленное законодательством преимущество, предоставляемое определенным категориям лиц. К примеру, это ветераны войны, члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, Защитников и Защитниц Украины, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС, дети войны, многодетные семьи
и т. д.
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