В МОЗ объяснили, где украинцы смогут получить COVID-паспорта

Сертификат о получении двух доз вакцины от коронавируса граждане Украины смогут получить либо в пункте вакцинации (в бумажном виде), либо через приложение Дія (в электронном виде).

Об этом рассказал замминистра здравоохранения Ярослав Кучер в эфире телеканала Украина 24 в воскресенье, 23 мая.

«Это будет отдельный документ, и там будет вся необходимая информация. И мы настроим обмен с ЕС. Но нужно понимать, что это делается не только под туристические поездки. Это будет документ с соответствующим кодом, который смогут проверить компетентные службы, в том числе в аэропортах стран ЕС, если им будет нужно. Вся информация хранится в системе E-Health, она оттуда выгружается, работа будет намного облегчена», — уточнил чиновник.

Также Кучер перечислил возможности, которые откроются перед владельцами паспортов вакцинации.

«Это позволит проводить массовые мероприятия, проводить события, которые сейчас невозможны, потому что есть карантинные ограничения. Но если люди на всех этих событиях провакцинированы, то, пожалуйста, так делается во всем цивилизованном мире, и мы к этому точно придем. Мы — часть глобального мира, и вариантов нет», — отметил замминистра.

Напомним, накануне сообщалось, что Украина и ЕС достигли согласия о возможности взаимного признания паспортов вакцинации. Переговорный процесс должен быть завершен к концу июня.