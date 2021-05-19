Перечень категорий, кому субсидию не переназначат автоматически

Согласно новым условиям предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, трем категориям получателей не будут переназначать такую ​​помощь на следующий сезон автоматически.

Об этом свидетельствует обнародованное на Правительственном портале постановление от 19 мая 2021 г. № 505.

Рассмотрение вопросов о назначении жилищной субсидии на следующий период домохозяйствам, которые получали субсидию в отопительном сезоне 2020-2021 годов, проводится без обращений граждан, кроме домохозяйств, которым жилищная субсидия:

предоставлялась в денежной безналичной форме;

была назначена по фактическому месту жительства лиц (арендаторы жилых помещений (домов), индивидуальные застройщики, дома которых не приняты в эксплуатацию; внутренне перемещенные лица);

была назначена без учета отдельных лиц из числа зарегистрированных в жилом помещении (доме), которые не проживают по месту регистрации.

Постановлением устанавливается, что решение о назначении жилищных субсидий домохозяйствам без обращений граждан принимается на основании информации Министерства финансов по результатам проведенной верификации данных по получателям жилищных субсидий в апреле 2021 года.

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Напомним, с мая 2021 года произошли изменения в программе жилищных субсидий. Для оформления этого вида помощи на следующий период граждане должны подать обновленное заявление и декларацию.

Справка Finance.ua:

20 мая правительство уточнило изменения в условиях назначения жилищных субсидий, предложенных Министерством социальной политики.

Дела о назначении субсидий на жилищно-коммунальные услуги в отдельных случаях, которые ранее рассматривали специальные комиссии, теперь будут рассматривать органы социальной защиты населения.

С 1 мая в Украине уточнили перечень единовременных затрат на сумму более 50 тысяч гривен, за которые будут лишать права на субсидию. Однако некоторые расходы не повлияют на субсидию.

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