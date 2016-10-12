Украинцам дважды пересчитают пенсии: кому и на сколько повысят выплаты

Министерство социальной политики планирует завершить индексацию пенсий и пересмотреть часть выплат из-за увеличения прожиточного минимума. В октябре ожидается повышение пенсий для пенсионеров старше 75 лет.

Об этом сообщает пресс-служба министерства в Facebook.

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“Следующий перерасчет пенсий состоится в июле. Будет две программы: первая связана с пересмотром прожиточного минимума”, – заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

“Вторая – новая: когда мы проанализировали списки людей, которые подпадают под индексацию, вышло, что примерно полмиллиона человек не входят в эту программу. Это люди, которым пенсии были назначены в 2019-20 годах”, – добавила Лазебная.

По ее словам, эти пенсионеры получат надбавку к ежемесячной пенсии в 100 грн. В то же время в октябрьском пересмотре для граждан старше 75 лет доплаты могут повысить до 400 грн.

Справка Finance.ua:

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