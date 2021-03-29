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Как оформить пенсию дистанционно

Как оформить пенсию дистанционно

В период карантина услуги по пенсионному обеспечению можно получить в онлайн-режиме через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, который обеспечивает предоставление дистанционных услуг через личные кабинеты гражданина и работодателя.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Также можно воспользоваться мобильным приложением “Пенсионный фонд”, которое обеспечивает доступ к электронным сервисам Пенсионного фонда Украины.

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Для прогнозного расчета будущей пенсии по возрасту создан Пенсионный калькулятор. При расчете страхового стажа и заработной платы используются все имеющиеся в Пенсионном фонде Украины данные.

Как оформить пенсию дистанционно:

  • войти на web-портал электронных услуг Пенсионного фонда с помощью квалифицированной электронной подписи или через систему электронной идентификации GOVID, которая предоставляет возможность авторизации на сайтах государственных учреждений с помощью банковской карты (BankID) или оператора мобильной связи (MobileID);
  • войдя в Личный кабинет, нужно выбрать раздел «Заявление на назначение пенсии», заполнить предложенную анкету и прикрепить к заявлению сканированные копии необходимых для назначения пенсии документов, перечень которых указан на веб-портале;
  • необходимо указать вид желаемого формата пенсионного удостоверения (обычного бумажного образца или электронный в виде пластиковой карты) и выбрать способ информирования по этапам обработки заявления;
  • подписать заявление электронной квалифицированной подписью и отправить в орган Фонда;

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  • заявление автоматически передается в ПФУ;
  • в течение 10 дней должно поступить СМС относительно решения о назначении пенсии;
  • по результатам обработки заявления в Личном кабинете будет отображаться информация о состоянии ее обработки и принятии решения о назначении пенсии;

Уже после получения уведомления о назначении пенсии для заверения (проверки) предоставленных документов и получения пенсионного удостоверения нужно прийти в сервисный центр.

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По материалам Finance.UA
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