В период карантина услуги по пенсионному обеспечению можно получить в онлайн-режиме через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, который обеспечивает предоставление дистанционных услуг через личные кабинеты гражданина и работодателя.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.
Также можно воспользоваться мобильным приложением “Пенсионный фонд”, которое обеспечивает доступ к электронным сервисам Пенсионного фонда Украины.
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Для прогнозного расчета будущей пенсии по возрасту создан Пенсионный калькулятор. При расчете страхового стажа и заработной платы используются все имеющиеся в Пенсионном фонде Украины данные.
Как оформить пенсию дистанционно:
Уже после получения уведомления о назначении пенсии для заверения (проверки) предоставленных документов и получения пенсионного удостоверения нужно прийти в сервисный центр.
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