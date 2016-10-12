94% украинцев считают коммунальные тарифы завышенными (инфографика)

С 1 января 2021 года в Украине в очередной раз выросли почти все коммунальные тарифы для населения. Особенно чувствительным для населения это повышение тарифов стало в условиях первой «коронавирусной» зимы.
Как показывают результаты опроса, подавляющее большинство украинцев (94%) считают завышенными действующие тарифы на электроэнергию, газ и отопление.
Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.
В то же время противоположной точки зрения придерживается всего 4% жителей страны, а еще 2% – не определились. Характерно, что такая оценка действующих тарифов практически не имеет социально-демографических различий.
Добросовестно ли платят за коммуналку? В отопительном сезоне, который завершился в апреле, своевременно и в полном объеме коммунальные услуги оплачивали 42% украинцев, а еще 37% – оплачивали счета в полном объеме, но с задержкой. Практически каждый пятый житель Украины оплачивал коммунальные счета в отопительном сезоне 2020/21 гг. или в неполном объеме (18%), или не оплачивал их вовсе (3%).
Сравнительно более «ответственными» плательщиками коммунальных тарифов (оплачивали вовремя и в полном объеме) являются сельские жители и жители Западного региона, а наименее «ответственны» в оплате коммунальных услуг «50-летние» украинцы, жители областных центров, а также Южного и Восточного регионов (они чаще оплачивали с задержкой или в неполном объеме).
Почему не платят? Несвоевременная или неполная оплата коммунальных услуг в значительной мере обусловлена тем, что семейные бюджеты украинцев включают, как правило, и другие, не менее важные статьи расходов. А, как показывают результаты опроса, расходы украинцев на оплату коммунальных услуг в отопительный сезон 2020/21 гг. в среднем составили 42% совокупного ежемесячного дохода домохозяйств.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Техосмотр на легковые авто: когда планируют ввестиВчера, 08:08 - 20213 13
После отмены ПСО платежка за тепло подскочит на 1000-2000 грн в месяц, — экспертВчера, 15:56 - 1871 7
Особенности защиты прав женщин: что запрещается (инфографика)Вчера, 15:13 - 416 3
Правила цифровой гигиены (инфографика)Вчера, 13:09 - 655 2
Доверенность на пенсию: как правильно оформить12.10.2016, 15:00 - 3438 1
Техосмотр на легковые авто: когда планируют ввестиВчера, 08:08 - 20213 13
Ищу работу: назвали самых востребованных специалистовВчера, 11:08 - 5495
Перерасчет военных пенсий с учетом страхового стажаВчера, 10:00 - 4070
Аренда квартир: дешевеют многокомнатные квартиры (инфографика)Вчера, 12:04 - 3656
Недвижимость подорожает еще на 5-7%Вчера, 20:00 - 2455
Маск заговорил о полетах за пределы Солнечной системы: что для этого нужноВчера, 10:35 - 304
В Канаде прошла первую фазу испытаний COVID-вакцина растительного происхождения19.05.2021, 11:36 - 494
Искусственный интеллект научился готовить идеальный стейк15.05.2021, 01:40 - 572
Украинская армия приняла на вооружение новый разведывательный дрон13.05.2021, 16:50 - 789
Украина планирует запустить в космос семь спутников12.05.2021, 10:23 - 558