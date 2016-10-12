94% украинцев считают коммунальные тарифы завышенными (инфографика)

С 1 января 2021 года в Украине в очередной раз выросли почти все коммунальные тарифы для населения. Особенно чувствительным для населения это повышение тарифов стало в условиях первой «коронавирусной» зимы.

Как показывают результаты опроса, подавляющее большинство украинцев (94%) считают завышенными действующие тарифы на электроэнергию, газ и отопление.

Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

В то же время противоположной точки зрения придерживается всего 4% жителей страны, а еще 2% – не определились. Характерно, что такая оценка действующих тарифов практически не имеет социально-демографических различий.

Добросовестно ли платят за коммуналку? В отопительном сезоне, который завершился в апреле, своевременно и в полном объеме коммунальные услуги оплачивали 42% украинцев, а еще 37% – оплачивали счета в полном объеме, но с задержкой. Практически каждый пятый житель Украины оплачивал коммунальные счета в отопительном сезоне 2020/21 гг. или в неполном объеме (18%), или не оплачивал их вовсе (3%).

Сравнительно более «ответственными» плательщиками коммунальных тарифов (оплачивали вовремя и в полном объеме) являются сельские жители и жители Западного региона, а наименее «ответственны» в оплате коммунальных услуг «50-летние» украинцы, жители областных центров, а также Южного и Восточного регионов (они чаще оплачивали с задержкой или в неполном объеме).

Почему не платят? Несвоевременная или неполная оплата коммунальных услуг в значительной мере обусловлена ​​тем, что семейные бюджеты украинцев включают, как правило, и другие, не менее важные статьи расходов. А, как показывают результаты опроса, расходы украинцев на оплату коммунальных услуг в отопительный сезон 2020/21 гг. в среднем составили 42% совокупного ежемесячного дохода домохозяйств.