Министра агрополитики Украины арестовали, но он может выйти под залог — Finance.ua
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Министра агрополитики Украины арестовали, но он может выйти под залог

Казна и Политика
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В пятницу, 26 апреля, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении министра агрополитики и продовольствия Николая Сольского, который накануне подал в отставку.
Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.
Отмечается, что срок действия меры пресечения — 60 суток, то есть до 24 июня 2024 включительно. В качестве альтернативы следственный судья определил подозреваемому залог в размере 75 млн 700 тыс грн. Подозреваемый взят под стражу в помещении суда.
В случае внесения залога на Сольского будут возлагаться следующие обязанности:
  • прибывать по каждому требованию к детективу НАБУ, прокурору, следственному судье, в суд;
  • не покидать пределы Киева без разрешения следователя, прокурора или суда;
  • носить электронное средство контроля
  • сообщать следователю, прокурору и суду об изменении своего места жительства и работы;
  • сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт и другие документы, дающие право на выезд из Украины;
  • воздерживаться от общения с лицами, указанными в определении суда.
Срок действия решения по части возложенных обязанностей — 2 месяца со дня внесения залога, но в пределах срока досудебного расследования.
В ВАКС подчеркнули, что в соответствии с Конституцией лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​приговором суда.
Напомним, 23 апреля Детективы НАБУ разоблачили схему завладения государственными землями на Сумщине общей площадью около 2,5 тыс. га и предотвратили попытку завладения еще около 3,3 тыс. га. Прокурор сообщил о подозрении в завладении землей бывшему председателю аграрного комитета Рады — действующему министру Николаю Сольскому.
Сам Сольский заявил, что события по его делу касаются периода, когда он был еще адвокатом, а не министром. Обстоятельства семилетней давности касаются спора между государственными предприятиями и физлицами, в частности военными АТО за земли, предоставленные последним во владение в соответствии с законом. Уже 25 апреля Сольский подал заявление на отставку с поста Министра аграрной политики и продовольствия Украины.
По материалам:
УНІАН
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