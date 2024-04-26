НБУ вводит в обращение памятную монету «Чернобыль. Возрождение. Аист черный» — Finance.ua

НБУ вводит в обращение памятную монету «Чернобыль. Возрождение. Аист черный» Сегодня 10:45

НБУ вводит в обращение памятную монету «Чернобыль. Возрождение. Аист черный», Фото: НБУ

В пятницу, 26 апреля, в 38-ю годовщину Чернобыльской катастрофы, Национальный банк Украины вводит в обращение памятную монету «Чернобыль. Возрождение. Аист черный».

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как выглядит монета

На реверсе монеты на фоне пейзажа изображен аист черный, над которым вверху — птенцы в гнезде.

На аверсе — в центре расположено символическое колесо жизни, знаменующее возрождение природы: стилизованный международный знак «Радиационная угроза», окутанный листьями, вокруг которого животные, популяции которых развиваются в 30-километровой зоне отчуждения, в частности аиста черного, лошади Пржевальского, лося и бурого медведя.

Номинал памятной монеты — 5 грн. Она изготовлена ​​из нейзильбера. Тираж — 40 000 шт. (в том числе 20 000 шт. в сувенирной упаковке).

Как купить монету

Приобрести ее можно в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ.

Кроме того, монеты будут постепенно реализовываться и банками-дистрибьюторами (Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк, ПриватБанк ) — по мере их отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ.

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Напомним, ранее Нацбанк 1 марта ввел в обращение новую памятную монету «Родительское счастье». Памятная монета «Родительское счастье» изготовлена ​​из нейзильбера и имеет номинал 5 гривен. Тираж монеты — до 100 тыс. штук (в сувенирной упаковке).

Также в январе В Национальном банке прошла презентация новой памятной монеты «Управление государственной охраны Украины». На аверсе памятной монеты «Управление государственной охраны Украины» на зеркальном фоне размещена эмблема Управления государственной охраны Украины, на матовом фоне — его девиз: государству. народу. закону.

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