День финансов: "жизненный цикл" предпринимателя, возможности банка от Укрпочты

В пятницу, 20 ноября, нам удалось посетить практическую бизнес-конференцию FinRetail 2020, в которой принимали участие эксперты, финансовые консультанты и предприниматели со всей Украины.

Благодаря FinRetail удалось узнать:

✅ О «жизненных циклах» предпринимателей от Минцифры.

✅ Суть токенизации, и где она может пригодиться.

✅ Чем полезны «наличные на кассе» для людей, банков и ритейла – преимущества для всех сторон.

✅ О преимуществах банка от Укрпочты.

✅ Как в НБУ подключают банки к системе BankID, с помощью которого граждане могут получать онлайн государственные, административные, финансовые, другие коммерческие услуги.

✅ Новые тренды поведенческих предпочтений потребителей во времена пандемии.

За стенами FinRetail 2020:

В Украине собираются запустить государственный реестр вкладов в первичную недвижимость. Это даст гарантию того, что покупатели квартир получат жилье, за которое заплатили деньги. По словам замминистра МВД Антона Геращенко, соответствующий законопроект уже готов.

МВФ рассказал о проблемах в Украине, которые беспокоят инвесторов. Представитель Фонда в Украине Йоста Люнгман, говоря о преградах для достижения стабильности в Украине, сослался на опрос инвесторов, проведенный при поддержке ЕБА. Как он отметил, четвертый год подряд инвесторы переживают за коррупцию, судебную коррупцию и влияние олигархов на экономику. Эти вопросы достаточно высоко стоят в программе поддержки МВФ.

Минсоцполитики планирует изменить систему расчета прожиточного минимума. «Мы определим, что такое прожиточный минимум – что это стандарт социальной защиты, это минимальная гарантированная достаточная для выживания человека сумма», – говорят в министерстве. Эта сумма не может составлять 2000 гривен..

Над QR-кодами для посещения общественных мест уже работают. Минцифры разрабатывает стратегию внедрения системы QR-кодов для публичных мест. Как это будет работать? К примеру, вы заходите в торговый центр или ресторан, фотографируете QR-код. Вам открывается веб-страница, указываете номер телефона и время, сколько вы планируете находиться в публичном месте.

Система автоматической фиксации нарушений ПДД начала распознавать и автомобили на иностранной регистрации. Пограничник при въезде авто на номерах иностранной регистрации вносит в базу данных номер машины, ФИО и паспортные данные того, кто был за рулём. Затем, если водитель на этой машине превысит скорость, то система автоматически находит данные нарушителя, взяв их из базы данных ГПСУ.

P.s.

В это воскресенье, 22 ноября, свой день рождения будет праздновать первый мобильный банк в Украине – monobank. 🍰 🎉

Армия «котиков» продолжает расти с каждым днем, но далеко не все знают про любопытные факты и «фишки» банка. Поэтому мы решили проверить ваши знания.