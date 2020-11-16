В "Укрпочте" рассказали о преимуществах почтового банка

В Украине критическая ситуация с доступом населения к финуслугам: 37% населения не имеют банковских счетов, а Украина занимает 30-е место по уровню финансовой грамотности населения среди стран Организации экономического сотрудничества и развития.
Об этом рассказал заместитель генерального директора по развитию финансового бизнеса “Укрпочта” Дмитрий Полищук на конференции FinRetail2020.
По словам представителя “Укрпочты”, доступность физической банковской инфраструктуры ухудшается – с 2016 по 2020 год сеть банков сократилась на 38% (было 11 871, стало 7329).
Прогнозы:
Сегодня Укрпочта осуществляет прием платежей, выплаты пенсий и соцвыплат, денежные переводы, обмен валют, снятие наличных.
Новые услуги, предусмотренные законопроектом №2788-д:
Чем почтовый банк будет полезен для населения Если почтовый банк будет реализован, жители отдаленных сел и пгт смогут:
Планы “Укрпочты” на будущее. По словам представителя компании, к концу 2021 года планируется создать центр предоставления финуслуг, зарегистрировать собственную открытую международную платежную систему, получить банковскую лицензию и выпуск первых платежных карт, а также увеличить на 50% собственный парк POS-терминалов.
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