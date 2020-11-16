В "Укрпочте" рассказали о преимуществах почтового банка

В Украине критическая ситуация с доступом населения к финуслугам: 37% населения не имеют банковских счетов, а Украина занимает 30-е место по уровню финансовой грамотности населения среди стран Организации экономического сотрудничества и развития.

Об этом рассказал заместитель генерального директора по развитию финансового бизнеса “Укрпочта” Дмитрий Полищук на конференции FinRetail2020.

По словам представителя “Укрпочты”, доступность физической банковской инфраструктуры ухудшается – с 2016 по 2020 год сеть банков сократилась на 38% (было 11 871, стало 7329).

Прогнозы:

сейчас 35% вынуждены преодолевать расстояние 5-15 км, чтобы добраться до ближайшего отделения банка. Через 5 лет – 47%;

пользуются мобильным и интернет-банкингом – 33% (будет 40%);

имеют интернет, но нуждаются в личном обслуживании в отделении банка – 37% (будет 45%);

не пользуются интернетом и нуждаются в оффлайн-обслуживании – 30% (станет 15%).

Сегодня Укрпочта осуществляет прием платежей, выплаты пенсий и соцвыплат, денежные переводы, обмен валют, снятие наличных.

Новые услуги, предусмотренные законопроектом №2788-д:

открытие текущих счетов;

открытие депозитных счетов;

выпуск собственных платежных карт.

Чем почтовый банк будет полезен для населения Если почтовый банк будет реализован, жители отдаленных сел и пгт смогут:

экономить на оплате коммуналки в результате низких тарифов “Укрпочты”;

экономить на товарах, которые продает “Укрпочта” – оплата картой позволит предлагать клиентам более низкие цены;

надежно хранить средства на депозитных счетах и ​​зарабатывать на депозитах;

открывать и погашать кредиты – выбирать самые выгодные условия от банков благодаря формату “кредитный маркетплейс”;

покупать и продавать товары онлайн – почтовый банк наконец откроет онлайн-коммерцию для жителей отдаленных населенных пунктов.

Планы “Укрпочты” на будущее. По словам представителя компании, к концу 2021 года планируется создать центр предоставления финуслуг, зарегистрировать собственную открытую международную платежную систему, получить банковскую лицензию и выпуск первых платежных карт, а также увеличить на 50% собственный парк POS-терминалов.