Покупателей квартир будут вносить в реестр инвесторов

В Украине запустят государственный реестр вкладов граждан в первичную недвижимость.

Как рассказал замминистра МВД Антон Геращенко, соответствующий законопроект уже готов, и скоро его внесут под купол парламента.

По словам чиновника, это даст гарантию того, что покупатели квартир получат жилье, за которое заплатили деньги.

“Согласно проекту закона, если человек вкладывает деньги в строительство, вносятся данные в единый реестр”, – говорит Антон Геращенко.

Вышеупомянутый законопроект разрабатывался рядом парламентариев во главе с замглавы парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Еленой Шуляк.

Также в разработке проекта участвовали и другие заинтересованные стороны: пострадавшие инвесторы, застройщики, представители местной и центральной власти, эксперты отрасли.

Справка Finance.ua:

Правительство планирует решить вопрос незаконных застроек, наработав “дорожную карту” с народными депутатами, профильными министерствами, Киевской городской государственной администрацией, обладминистрациями в регионах, правоохранительными органами и пострадавшими инвесторами.