Покупателей квартир будут вносить в реестр инвесторов

В Украине запустят государственный реестр вкладов граждан в первичную недвижимость.
Как рассказал замминистра МВД Антон Геращенко, соответствующий законопроект уже готов, и скоро его внесут под купол парламента.
По словам чиновника, это даст гарантию того, что покупатели квартир получат жилье, за которое заплатили деньги.
“Согласно проекту закона, если человек вкладывает деньги в строительство, вносятся данные в единый реестр”, – говорит Антон Геращенко.
Вышеупомянутый законопроект разрабатывался рядом парламентариев во главе с замглавы парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Еленой Шуляк.
Также в разработке проекта участвовали и другие заинтересованные стороны: пострадавшие инвесторы, застройщики, представители местной и центральной власти, эксперты отрасли.
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