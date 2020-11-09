Аваков рассказал, как будет решаться проблема с недостроями

Правительство планирует решить вопрос незаконных застроек, наработав “дорожную карту” с народными депутатами, профильными министерствами, Киевской городской государственной администрацией, обладминистрациями в регионах, правоохранительными органами и пострадавшими инвесторами.
Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков на совместном совещании пострадавших инвесторов объектов незавершенного жилищного строительства, МВД, Министерства юстиции и Нацполиции, передает пресс-служба МВД.
«Масштабы этой беды просто поражают, а количество пострадавших инвесторов насчитывает десятки тысяч. Только в указанной мошеннической строительной схеме заложниками стали более десяти тысяч граждан, а недостроенными и не введенными в эксплуатацию остались более сорока жилых комплексов», – сказал Арсен Аваков.
Для решения этих проблем при Кабинете Министров Украины была создана межведомственная рабочая группа.
Первоочередные задачи:
Заместитель Министра юстиции Андрей Гайченко отметил, что основной задачей для министерства остается установление постоянного контроля и мониторинга государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество с целью недопущения регистрационных действий соответствующих субъектов в отношении отдельных объектов недвижимости в жилых недостроях.
По итогам совещания решили наработать «дорожную карту» для решения проблем достройки по каждому объекту незавершенного жилищного строительства.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Стало известно, сколько в среднем зарабатывают судьи КСУВчера, 11:45 - 1958 15
В Украине ввели карантин выходного дняВчера, 16:01 - 2725 8
КСУ открыл производство по делу о штрафе ЗеленскогоВчера, 10:33 - 1268 8
Минздрав предлагает ввести время для пенсионеровВчера, 16:45 - 950 6
Если ничего не делать, коек не будет уже 10-15 декабря, - Шмыгаль2 ч. назад - 221 3
ЗАЗ презентовал сразу несколько новинок (фото)Вчера, 22:00 - 2929
В Украине ввели карантин выходного дняВчера, 16:01 - 2725 8
Стало известно, сколько в среднем зарабатывают судьи КСУВчера, 11:45 - 1958 15
Долгострои Укрбуда: Киевгорстрой ввел в эксплуатацию очередной ЖКВчера, 15:43 - 1871 1
В BioNTech назвали цену эффективной на 90% вакцины от COVID-19Вчера, 14:30 - 1751
Мужчина совершил полет над Альпами с помощью чудо-костюма (видео)Вчера, 12:10 - 434
Hyperloop совершил первую поездку с пассажирами (фото)09.11.2020, 12:10 - 1080 1
Первым «космическим миллиардером», кто совершит полет в космос станет Ричард Брэнсон из Virgin Galactic (видео)08.11.2020, 13:10 - 490
Tesla выпустила собственную текилу (цена, фото)07.11.2020, 10:10 - 845 2
В украинских поездах начали обновлять вагоны СВ (фото)06.11.2020, 16:10 - 1460 2