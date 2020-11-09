Аваков рассказал, как будет решаться проблема с недостроями

Правительство планирует решить вопрос незаконных застроек, наработав “дорожную карту” с народными депутатами, профильными министерствами, Киевской городской государственной администрацией, обладминистрациями в регионах, правоохранительными органами и пострадавшими инвесторами.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков на совместном совещании пострадавших инвесторов объектов незавершенного жилищного строительства, МВД, Министерства юстиции и Нацполиции, передает пресс-служба МВД.

«Масштабы этой беды просто поражают, а количество пострадавших инвесторов насчитывает десятки тысяч. Только в указанной мошеннической строительной схеме заложниками стали более десяти тысяч граждан, а недостроенными и не введенными в эксплуатацию остались более сорока жилых комплексов», – сказал Арсен Аваков.

Для решения этих проблем при Кабинете Министров Украины была создана межведомственная рабочая группа.

Первоочередные задачи:

создание новой законодательной базы, которая сделает невозможным мошенничество с застройками, решит проблему гарантирования защиты инвесторам вложенных в строительство средств и установит действенный механизм достройки незавершенных объектов;

насущной является также потребность формирования “дорожной карты” для тех проблемных объектов, которые уже существуют в Украине.

Заместитель Министра юстиции Андрей Гайченко отметил, что основной задачей для министерства остается установление постоянного контроля и мониторинга государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество с целью недопущения регистрационных действий соответствующих субъектов в отношении отдельных объектов недвижимости в жилых недостроях.

По итогам совещания решили наработать «дорожную карту» для решения проблем достройки по каждому объекту незавершенного жилищного строительства.

Справка Finance.ua:

“Пирамида Укогруп” – афера застройщика Анатолия Войцеховского. По данным правоохранительных органов, его компании под разными названиями, наиболее известная из которых “Укогруп”, более десяти лет работали на столичном рынке.

“Укогруп” оставила после себя 15 тыс. пострадавших и более 40 незаконно построенных или недостроенных ЖК. Дома, по данным правоохранителей, возводили, как правило, без разрешительных документов, на самовольно захваченной земле, с нарушением требований безопасности.

“Киевгорстрой” достраивать эти дома отказался. Около десятка домов – под арестом. Часть домов отчаявшиеся инвесторы достраивают самостоятельно, создавая специальные кооперативы.

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