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Аваков рассказал, как будет решаться проблема с недостроями

Аваков рассказал, как будет решаться проблема с недостроями

Правительство планирует решить вопрос незаконных застроек, наработав “дорожную карту” с народными депутатами, профильными министерствами, Киевской городской государственной администрацией, обладминистрациями в регионах, правоохранительными органами и пострадавшими инвесторами.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков на совместном совещании пострадавших инвесторов объектов незавершенного жилищного строительства, МВД, Министерства юстиции и Нацполиции, передает пресс-служба МВД.

«Масштабы этой беды просто поражают, а количество пострадавших инвесторов насчитывает десятки тысяч. Только в указанной мошеннической строительной схеме заложниками стали более десяти тысяч граждан, а недостроенными и не введенными в эксплуатацию остались более сорока жилых комплексов», – сказал Арсен Аваков.

Для решения этих проблем при Кабинете Министров Украины была создана межведомственная рабочая группа.

Первоочередные задачи:

  • создание новой законодательной базы, которая сделает невозможным мошенничество с застройками, решит проблему гарантирования защиты инвесторам вложенных в строительство средств и установит действенный механизм достройки незавершенных объектов;
  • насущной является также потребность формирования “дорожной карты” для тех проблемных объектов, которые уже существуют в Украине.

Заместитель Министра юстиции Андрей Гайченко отметил, что основной задачей для министерства остается установление постоянного контроля и мониторинга государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество с целью недопущения регистрационных действий соответствующих субъектов в отношении отдельных объектов недвижимости в жилых недостроях.

По итогам совещания решили наработать «дорожную карту» для решения проблем достройки по каждому объекту незавершенного жилищного строительства.

Справка Finance.ua:

  • “Пирамида Укогруп” – афера застройщика Анатолия Войцеховского. По данным правоохранительных органов, его компании под разными названиями, наиболее известная из которых “Укогруп”, более десяти лет работали на столичном рынке.
  • “Укогруп” оставила после себя 15 тыс. пострадавших и более 40 незаконно построенных или недостроенных ЖК. Дома, по данным правоохранителей, возводили, как правило, без разрешительных документов, на самовольно захваченной земле, с нарушением требований безопасности.
  • “Киевгорстрой” достраивать эти дома отказался. Около десятка домов – под арестом. Часть домов отчаявшиеся инвесторы достраивают самостоятельно, создавая специальные кооперативы.

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По материалам Finance.UA
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