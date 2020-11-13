0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 150 0

Застройщиков будут штрафовать за задержку сроков строительства - решение Верховного суда

Застройщиков будут штрафовать за задержку сроков строительства - решение Верховного суда

До недавнего времени инвесторы в случае нарушения застройщиками сроков завершения строительства и ввода домов в эксплуатацию не могли взыскать с застройщика морального вреда, поскольку в договорах, как правило, не предусмотрена ответственность за подобные нарушения.

Об этом говорится в сообщении суда на FACEBOOK.

Недавно Кассационный гражданский суд в составе Верховного суда рассмотрел дело о взыскании с застройщика морального вреда за то, что он несвоевременно сдал жилье в эксплуатацию, и отменил предыдущие решения, которыми было отказано в удовлетворении иска.

Коллегия судей КЦС ВС учла правовую позицию Большой Палаты ВС, высказанную в постановлении от 1 сентября 2020 г. по делу № 216/3521/16-ц, и указала, что несмотря на отсутствие в договоре оговорки о возмещении морального вреда такое возмещение может быть взыскано на основании Закона Украины «О защите прав потребителей».

Справка Finance.ua:

  • По результатам опроса Finance.ua “Какой процент читателей имеет собственное жилье? – больше половины читателей владеют собственным домом или квартирой. Таких среди наших респондентов оказалось 66%. 18% опрошенных рассказали, что арендуют квартиру. Еще 16% заявили, что не имеют собственного жилья, а потому живут у родственников, друзей или знакомых.

🏙️ Ипотека на жилье в Украине. Бесплатный каталог.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Недвижимость
Смотри также
Весь рынок:Недвижимость
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.