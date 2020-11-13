Застройщиков будут штрафовать за задержку сроков строительства - решение Верховного суда

До недавнего времени инвесторы в случае нарушения застройщиками сроков завершения строительства и ввода домов в эксплуатацию не могли взыскать с застройщика морального вреда, поскольку в договорах, как правило, не предусмотрена ответственность за подобные нарушения.
Об этом говорится в сообщении суда на FACEBOOK.
Недавно Кассационный гражданский суд в составе Верховного суда рассмотрел дело о взыскании с застройщика морального вреда за то, что он несвоевременно сдал жилье в эксплуатацию, и отменил предыдущие решения, которыми было отказано в удовлетворении иска.
Коллегия судей КЦС ВС учла правовую позицию Большой Палаты ВС, высказанную в постановлении от 1 сентября 2020 г. по делу № 216/3521/16-ц, и указала, что несмотря на отсутствие в договоре оговорки о возмещении морального вреда такое возмещение может быть взыскано на основании Закона Украины «О защите прав потребителей».
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