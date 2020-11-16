В Минсоцполитики планируют изменить систему расчета прожиточного минимума

В Украине планируют изменить систему расчета прожиточного минимума.
Об этом рассказала министр социальной политики Украины Марина Лазебная в комментарии новостям “Сегодня”.
“Мы создадим в Верховной Раде другой подход. Мы определим, что такое прожиточный минимум – что это стандарт социальной защиты, это минимальная гарантированная достаточная для выживания человека сумма. К ней должны быть привязаны пенсии, зарплаты, пособия, где человек живет только на эти пособия. Эта сумма не может составлять 2000 гривен. Она должна быть 4000, вдвое больше. Но нужно отвязать от прожиточного минимума штрафы, отвязать то, что к нему привязано, чтобы оно не тянуло вниз”, – рассказала Лазебная.
Ранее в Украине предлагали изменить подходы к формированию прожиточного минимума. Сейчас средняя зарплата составляет около 11 тыс. грн. Сразу после принятия документа прожиточный минимум должен быть не менее 40% средней зарплаты, а затем ежегодно расти на 1 процентный пункт, пока не достигнет 50% зарплаты. То есть уже сейчас прожиточный должен быть около 4,4 тыс. грн.
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