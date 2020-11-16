Тест для котиков 🐱 или Что же может mono?

Первый мобильный банк в Украине – monobank, хоть и с лапками, но несколько лет является одним из самых успешных банков нашей страны.

Только за первый год (в 2017) клиентами mono стали больше 700 тыс. человек. А по состоянию на ноябрь 2020 эта цифра приближается к 3 млн человек.

Армия «котиков» продолжает расти с каждым днем. Но далеко не все знают про любопытные факты и «фишки» monobank.

Специально к 22 ноября, ко Дню рождения одного из самых популярных банков на украинском финансовом рынке, Finance.ua предлагает проверить ваши знания. Mono?