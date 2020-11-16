Тест для котиков 🐱 или Что же может mono?

Первый мобильный банк в Украине – monobank, хоть и с лапками, но несколько лет является одним из самых успешных банков нашей страны.
Только за первый год (в 2017) клиентами mono стали больше 700 тыс. человек. А по состоянию на ноябрь 2020 эта цифра приближается к 3 млн человек.
Армия «котиков» продолжает расти с каждым днем. Но далеко не все знают про любопытные факты и «фишки» monobank.
Специально к 22 ноября, ко Дню рождения одного из самых популярных банков на украинском финансовом рынке, Finance.ua предлагает проверить ваши знания. Mono?
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Реальные украинские зарплаты в 10 раз превышают официальные - СМИВчера, 13:00 - 5021 19
В Минздраве назвали стоимость вакцины от коронавируса для УкраиныВчера, 10:45 - 1687 12
Подписан закон о штрафах за отсутствие маски на лицеВчера, 15:00 - 2623 10
Гетманцев написал постановление об увольненииВчера, 10:50 - 1732 9
Украинцам предлагают по-новому начислять НДФЛВчера, 14:00 - 2316 7
Реальные украинские зарплаты в 10 раз превышают официальные - СМИВчера, 13:00 - 5021 19
Подписан закон о штрафах за отсутствие маски на лицеВчера, 15:00 - 2623 10
Украинцам предлагают по-новому начислять НДФЛВчера, 14:00 - 2316 7
В Украине заговорили о запуске "печатного станка" - СМИВчера, 11:07 - 2073
Гетманцев написал постановление об увольненииВчера, 10:50 - 1732 9
Во Франции официально запустили 5GПозавчера, 13:10 - 331 1
SpaceX запустила регулярный маршрут в космос16.11.2020, 12:10 - 595
Украинская компания придумала, как сделать обычные купе поездов двухэтажными (фото)13.11.2020, 11:56 - 3155 18
В Южной Корее протестировали беспилотные летающие такси (фото, видео)12.11.2020, 11:57 - 962
Мужчина совершил полет над Альпами с помощью чудо-костюма (видео)11.11.2020, 12:10 - 1781