В Минцифры прописали "жизненный цикл" предпринимателя Украины

Еще в начале деятельности Минцифры эксперты сделали анализ и выяснили, что в Украине нет экосистемы для предпринимателей.
Об этом рассказала заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан на конференции FinRetail 2020.
Что такое экосистема для бизнеса:
“Также мы сделали важную и полезную вещь — выписали жизненный цикл предпринимателя. В этом цикле 25 этапов — начиная с желания и идеи создания бизнеса до первых контактов с государством, первых потерь и выхода “в ноль”. Каждый этап мы расписали таким образом, чтобы понимать риски и проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели, и нашли решения, которые бы помогли им урегулировать эти проблемы. Поэтому для того чтобы быть полезными бизнесу на протяжении всего цикла, мы создали проект “Дія.Бизнес”, – рассказала Ионан.
По ее словам, уже сегодня можно зайти на портал, выбрать тему для консультаций и получить исчерпывающий ответ и советы, как решить те или иные проблемы своего бизнеса.
“На самом деле у нас уже есть около 12 направлений консультаций, которые являются бесплатными для бизнеса. То есть можно зайти на портал, выбрать тему для консультации и пообщаться с экспертом, чтобы получить обратную связь и ответы на свои вопросы”, – заявила представительница Минцифры.
Как происходит консультация: сначала проходит первичная консультация, где “хелпер” брифует бизнес, понимает, какова его реальная потребность. После этого в течение рабочего дня “хелпер” отправляет предпринимателю дорожную карту с рекомендациями и перечнем консультаций образовательных программ, грантовых программ и тому подобное.
Что больше всего интересует предпринимателей во время консультаций: налоги, юридическая помощь, продажи, фандрейзинг, маркетинг, систематизация бизнес-проектов, финансы, HR, психологическая поддержка.
Ионан также отметила, что преимущественно за помощью к консультантам “Дії” обращаются представители малого и микробизнеса.
Планы. По словам представительницы Минцифры, вскоре ведомство запустит экспортный портал, который станет доступным уже в декабре, и маркетплейс финансовых продуктов для малого и среднего бизнеса с удобными фильтрами, благодаря которым предприниматель сможет выбрать тот или иной финансовый продукт, который ему необходим именно сейчас. Речь идет о грантах, кредитах, микрогрантах и тому подобное.
“Мы видим желание родителей, чтобы их дети учились предпринимательству и познавали азы собственного дела. Поэтому мы откроем на базе университетов такие курсы и запускаем пилотный проект в феврале по обучению молодежи предпринимательству”, – сообщила Ионан.
Интересно и то, что на каждый из этих проектов не было предусмотрено средств из госбюджета. Все реализовалось за средства международных доноров и партнеров.
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